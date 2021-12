Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο Φάνης Σπανός διαγνώστηκε θετικός

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας δεν είχε προλάβει να κάνει την 3η δόση του εμβολίου κατά της COVID-19. Το μήνυμά του προς τους ανεμβολίαστους.

Θετικός διαγνώστηκε στον κορονοϊό, διαγνώστηκε αργά το μεσημέρι της Παρασκευής, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, ενώ η σύζυγος και τα παιδιά του, είναι προς το παρόν αρνητικοί.

Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο κ. Σπανός, θέλοντας να ενημερώσει όσους ήρθαν σε επαφή μαζί του, αλλά και να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων δίνοντας συγχρόνως και μια συμβουλή για όσους ακόμη δεν έχουν εμβολιαστεί.

Αναλυτικά ο κ. Σπανός αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook:

«Πριν από λίγο διαγνώστηκα θετικός στον κορονοϊό. Παρότι στην Περιφέρεια, αλλά και στο σπίτι τηρούμε με προσοχή τα μέτρα ασφαλείας, δυστυχώς δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος… Ευτυχώς, η Μαρία και τα παιδιά είναι αρνητικοί.

Όντας δυο φορές εμβολιασμένος, το περνάω ήπια, με συμπτώματα απλού κρυολογήματος. Δυστυχώς, για λίγες μέρες δεν είχα προλάβει να κάνω την τρίτη δόση.

Ξέρω ότι όσοι δεν έχετε κάνει καθόλου εμβόλιο, πιθανότατα είστε κατασταλαγμένοι στο να μην το κάνετε. Όμως, έχοντας πλέον και την προσωπική εμπειρία, οφείλω να το πω. Ξανασκεφτείτε το, βγάζοντας από το μυαλό τις όποιες προκαταλήψεις, φοβίες, ή άλλες μη επιστημονικές προσεγγίσεις. Και όσοι δεν έχετε κλείσει τρίτη δόση, κάντε το γρήγορα.

Έχουν χαθεί σε τροχαία πολλοί άνθρωποι που φορούσαν κράνος στη μοτοσικλέτα τους. Και φυσικά ζουν άνθρωποι που δεν φόρεσαν ποτέ κράνος. Παρόλα αυτά, ξέρουμε ότι το κράνος σώζει ζωές. Το εμβόλιο είναι το “κράνος” μας, στη “σύγκρουση” με τον Covid. Φορέστε το!

Ευχαριστώ για τις ευχές σας! Τις επόμενες μέρες δουλεύουμε με αμείωτη ένταση, αλλά από το σπίτι. Να περάσετε όμορφα τις γιορτινές μέρες με την οικογένεια και τους αγαπημένους φίλους!»

