Ριμπερί: Λατρεύω να παίζω για την Σαλερνιτάνα

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός υπογραμμίζει ότι «έχω ακόμη βενζίνη στον κινητήρα» και απολαμβάνει το περιβάλλον στον τελευταίο σταθμό της καριέρας του.

Μετά την αποχώρησή του από την Μπάγερν Μονάχου, ο Φρανκ Ριμπερί εντάχθηκε στην Φιορεντίνα για δύο αγωνιστικές περιόδους και μέχρι το 2021, οπότε και αποφάσισε να μείνει στην Ιταλία, υπογράφοντας στην «νεοφώτιστη» της Serie A, Σαλερνιτάνα.

Ο 38χρονος Γάλλος, πρώην διεθνής μεσοεπιθετικός, εξήγησε τους λόγους της απόφασης του αυτής, τονίζοντας χαρακτηριστικά στην εφημερίδα της πατρίδας του, «L' Equipe».

«Το ποδόσφαιρο παραμένει το πάθος μου, εάν ζούσα για τα χρήματα, δεν θα ήμουν εδώ. Στα είκοσι χρόνια της καριέρας μου, έχω κερδίσει πολλά πράγματα. Η οικογένειά μου είναι καλά, εγώ είμαι καλά και θα μπορούσα να μείνω σπίτι ασφαλής. Αλλά υπάρχει ακόμη... βενζίνη στον κινητήρα. Εδώ, νιώθω όλη την αγάπη του κόσμου. Είναι η αδρεναλίνη μου.

Στην Σαλερνιτάνα, οι οπαδοί δεν αποδοκιμάζουν ποτέ. Είναι αληθινοί άνθρωποι και πάντα δίπλα μας. Αυτή η ατμόσφαιρα με παρέσυρε. Μου αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο. Εδώ, υπάρχει μεσογειακό πάθος, όπως στην Μασσαλία. Η επιλογή μου μπορεί να εξέπληξε πολλούς. Όμως, όσοι με γνωρίζουν, ξέρουν ότι συνεχίζω να λατρεύω αυτό που κάνω! Η ζωή μου ήταν πάντα μια πρόκληση. Ξέρω, ότι η αποστολή να παραμείνει η ομάδα, είναι δύσκολη. Αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε», κατέληξε ο Γάλλος μεσοεπιθετικός.

