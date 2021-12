Οικονομία

Βιολογικές καλλιέργειες: Ποιες εντάσσονται για πρώτη φορά - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας (Μέτρο 11 του ΠΑΑ), ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 490 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο και με διευρυμένο το πλάνο δραστηριοτήτων και καλλιεργειών που καλύπτει.

«Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι στηρίζουμε τα βιολογικά προϊόντα και τους βιοκαλλιεργητές. Δημιουργούμε στέρεα θεμέλια για τη βιοκαλλιέργεια και ενισχύουμε τους παραγωγούς με κάθε δυνατό μέσο. Διευρύνοντας τις επιλέξιμες καλλιέργειας δίνουμε τη δυνατότητα και σε νέους βιοκαλλιεργητές να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους και κατ' επέκταση και του εισοδήματος τους» δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με το εν λόγω πρόγραμμα στόχος είναι «να ενισχύσουμε τα προϊόντα που έχουν προστιθέμενη αξία, που μπορούν να εξαχθούν στο εξωτερικό, να φέρουν εισόδημα στους παραγωγούς και στη χώρα και ταυτόχρονα να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας στα πέρατα της γης. Πιστεύω πολύ στα βιολογικά προϊόντα. Είναι το μέλλον για την πατρίδα μας και την ελληνική παραγωγή και ο πυλώνας ανάπτυξης της «Ελληνικής Διατροφής» που εκτιμώ ότι θα αλλάξει όλο τον αγροδιατροφικό τομέα μέσα στα επόμενα χρόνια».

Οι καλλιέργειες που περιλαμβάνονται για πρώτη φορά

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, που υπογράφει ο κ. Λιβανός, για πρώτη φορά ως επιλέξιμες είναι οι ροδιές, τα ακτινίδια, οι συκιές, οι μικρόκαρπες/δάσους (goji berry, blueberry, raspberry κ.α.) καθώς και μια πλειάδα κηπευτικών όπως ενδεικτικά τομάτα, αγγούρι, φασολάκια μελιτζάνα, πιπεριά, καρπούζι και πεπόνι. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται - όλες οι καλλιέργειες οι οποίες είχαν ενταχθεί στην 1η πρόσκληση του μέτρου και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην 3η.

Επίσης, για πρώτη φορά σε πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας εντάσσονται τα μελίσσια.

Οι δράσεις που ενισχύονται είναι:

* Δράση 11.1.1 / Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία / στην κτηνοτροφία Δράση 11.2.1 / Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία / στην κτηνοτροφία

* Για τις δράσεις 11.1.1. και 11.2.1 θα εκδοθούν δύο προσκλήσεις εκ των οποίων η μία θα αφορά στις αροτραίες καλλιέργειες και η άλλη θα αφορά στις μόνιμες καλλιέργειες, στα κηπευτικά και στα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά.

* Για τις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 θα προκηρυχτούν επίσης δύο προσκλήσεις με τις κάτωθι επιλέξιμες κατηγορίες ζώων ανά πρόσκληση:

1. Αιγοπρόβατα, τα Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική / μικτή κατεύθυνση και τα Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

2. Μελίσσια

Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι των δράσεων μπορούν να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, και έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης σε όσες δράσεις του προγράμματος βιολογικής γεωργίας επιθυμεί.

Η αίτηση στήριξης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω πληροφοριακού συστήματος, εντός της προθεσμίας που θα οριστεί στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων θα είναι τριετούς διάρκειας και θα εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11.

Για ένταξη στο υπομέτρο 11.1 επιλέξιμοι είναι οι υποψήφιοι που κατέχουν νεοεντασσόμενα στο σύστημα ελέγχου για τη βιολογική γεωργία αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες.

Σε ό,τι αφορά το υπομέτρο 11.2 για να κριθεί επιλέξιμος ένας υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την 31/12/2020.

Προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις του Μέτρου 11 οι παραγωγοί, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, μελισσοσμήνη, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

- Να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2021 του υποψηφίου.

- Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ' όλη την περίοδο δέσμευσης.

- Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2021 του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση μόνιμη καλλιέργεια. Στις δράσεις που αφορούν στη ζωική παραγωγή, οι εκτροφές θα πρέπει να διαθέτουν βοσκότοπο, ο οποίος έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ του2021, μαζί με τα ζώα και σε ότι αφορά στις κυψέλες/παραφυάδες να έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του2021

- Ειδικά για τις δράσεις του υπομέτρου 11.2, να περιλαμβάνονται μέχρι και την 31/12/2020 σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π.

- Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων / βοσκοτόπων ανέρχεται σε 0,1 Ha (εκτάρια).

- Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών, τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών και οι κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

- Αποκλείονται από την ένταξη: α) αγροτεμάχια τα οποία είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών, β) αγροτεμάχια ή βοσκότοποι ή εκτροφές που είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές, σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης αγροτεμαχίου, δράσεις των μέτρων 10, 11 και 14 και γ) αγροτεμάχια που είναι συνιδιόκτητα, όπως αυτό προκύπτει από τη δήλωση του αγροτεμαχίου στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις αρχές των κριτηρίων επιλογής, για τη Δράση 11.1.1 είναι οι κάτωθι:

* Γεωργοί νεαρής ηλικίας

* Εντασσόμενη έκταση

* Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

- Για την Δράση 11.2.1 :

* Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος

* Εντασσόμενη έκταση

* Επαγγελματίας Αγρότης

* Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

- Για την Δράση 11.1.2 οι αρχές κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι:

* Γεωργοί νεαρής ηλικίας

* Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών

- Για την Δράση 11.2.2 οι αρχές κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι:

- Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος

- Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών

- Επαγγελματίας Αγρότης.