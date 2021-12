Αθλητικά

Ολυμπιακός-Ιωνικός: Με "κατοστάρα" πέρασαν στο Final 4 του Κυπέλλου οι Ερυθρόλευκοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά τις απουσίες επιβλήθηκε εύκολα επί του Ιωνικού.

Παρά τις απουσίες που είχαν οι Ερυθρόλευκοι, κατάφεραν να επικρατήσουν με άνεση απέναντι στον Ιωνικό.

Ο Ολυμπιακός, πέρασε εύκολα στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας που θα γίνει στο Ηράκειο με 110-85.

Καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός βρισκόταν περίπου 20 πόντους μπροστά και παρά τους αιφνιδιασμούς του Ιωνικού στο δεύτερο μέρος του αγώνα, διατήρησαν τη διαφορά.

Η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν αυτό που επέτρεψε στον Ιωνικό να έχει πολύ καλά ποσοστά από τα 6, 75, όμως αυτό δε στάθηκε αρκετό για να γυρίσει το παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 61-41, 81-61, 110-85

Ειδήσεις σήμερα:

Πελέ: Χριστούγεννα στο σπίτι μετά το εξιτήριο

Κορονοϊός - Νέα Μέτρα: Συλλήψεις, λουκέτα και τσουχτερά πρόστιμα τα Χριστούγεννα

Κιλκίς: Άνδρας σκότωσε σκύλο