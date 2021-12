Πολιτική

Η Σακελλαροπούλου μοίρασε φαγητό με την κοινωνική κουζίνα (εικόνες)

Εδώ και 15 ημέρες η ΠτΔ στέλνει φαγητό στον «Άλλο Άνθρωπο», το οποίο διανέμεται σε άτομα που έχουν ανάγκη.

Σήμερα το πρωί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μοίρασε φαγητό, που προετοίμασε η Προεδρία, μαζί με την κοινωνική κουζίνα

«Ο Άλλος Άνθρωπος», στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Θερμοπυλών, μπροστά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

