Πολιτική

Κάρολος Παπούλιας: Την Τετάρτη το ύστατο χαίρε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τιμές αρχηγού κράτους η κηδεία του Κάρολου Παπούλια. Τριήμερο δημόσιο πένθος. Το "αντίο" από τον πολιτικό κόσμο της χώρας.

Πανελλήνια συγκίνηση σκόρπισε ο θάνατος του Καρόλου Παπούλια, ο οποίος «έφυγε» την Κυριακή 26 Δεκεμβρ'οπθ πλήρης ημερών, σε ηλικία 92 ετών.

Η κηδεία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια θα γίνει την Τετάρτη δημοσία δαπάνη.

Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης στην οποία γίνεται λόγος για τις "εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα και στο Έθνος ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας", θα αποδοθούν κατά την κηδεία του οι τιμές που προσήκουν σε Αρχηγό Κράτους.

Αποφασίσθηκε επίσης, να τηρηθεί δημόσιο πένθος από την ημέρα του θανάτου του και για τρεις ημέρες, καθώς και κατά την ημέρα της κηδείας του. Επιπλέον αποφασίσθηκε να αναρτηθούν μεσίστιες οι σημαίες των δημοσίων καταστημάτων όλης της χώρας, από χθες 26/12 έως και την ημέρα της κηδείας του.

Ο πολιτικός κόσμος της χώρας σύσσωμος έχει στείλει τα συλλυπητήρια μηνύματά του για τη μεγάλη απώλεια του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η πολιτική πορεία του Κάρολου Παπούλια

Ο Κάρολος Παπούλιας γεννήθηκε στο χωριό Μολυβδοσκέπαστος Ιωαννίνων και ήταν γιος του υποστράτηγου Γρηγορίου Παπούλια. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών.

Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου (Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Σχέσεις) και στη συνέχεια έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας (Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο).

Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ και εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής Ιωαννίνων για 26 χρόνια (1977-2004). Στην πρώτη κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου διορίστηκε Υφυπουργός Εξωτερικών, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1984, για να αναβαθμιστεί στη συνέχεια σε Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών.

Την περίοδο 1985-1989 διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών, ενώ στην οικουμενική Κυβέρνηση Ζολώτα 1989-1990 διετέλεσε Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών επανήλθε το 1993, για να παραμείνει μέχρι το 1996 και την παραίτηση της Κυβέρνησης Παπανδρέου, ενόψει της εκλογής του Κώστα Σημίτη στο αξίωμα του Πρωθυπουργού. Τέλος, διατέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2004 προτάθηκε από τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπέρ της πρότασης εκφράστηκε και το ΠΑΣΟΚ. Στην πρώτη ψηφοφορία που έγινε στη Βουλή στις 8 Φεβρουαρίου του 2005 ο Κάρολος Παπούλιας εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον πρώτο γύρο με 279 ψήφους.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2010 ο Κάρολος Παπούλιας επανεξελέγη στο ύπατο αξίωμα της χώρας με 266 ψήφους στο σύνολο των 298 ψηφισάντων.

Υπερψηφίστηκε από σύσσωμες τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΛΑΟΣ.

Ήταν νυμφευμένος με τη Μαρία Πάνου και είχε τρεις κόρες.

Ειδήσεις σήμερα

Κορονοϊός – Μετάλλαξη Όμικρον: Συνεδριάζει η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Δευτέρα σε 140 σημεία

Καιρός: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες την Δευτέρα