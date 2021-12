Πολιτική

Κάρολος Παπούλιας: Με τιμές αρχηγού κράτους η κηδεία του - Τριήμερο εθνικό πένθος

Μεσίστιες θα κυματίζουν οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτήρια, έως την ημέρα της κηδείας του.

Δημοσία δαπάνη θα τελεσθεί η κηδεία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια που πέθανε σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών.

Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης θα αποδοθούν κατά την κηδεία του οι τιμές που προσήκουν σε Αρχηγό Κράτους.

Αποφασίσθηκε επίσης, να τηρηθεί δημόσιο πένθος από την ημέρα του θανάτου του και για τρεις ημέρες, καθώς και κατά την ημέρα της κηδείας του.

Επιπλέον αποφασίσθηκε να αναρτηθούν μεσίστιες οι σημαίες των δημοσίων καταστημάτων όλης της χώρας, από σήμερα έως και την ημέρα της κηδείας του.

