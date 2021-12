Πολιτική

Κάρολος Παπούλιας: Πανελλήνια θλίψη για τον θάνατό του (βίντεο)

Ο ευπατρίδης πολιτικός διετέλεσε Πρόεδρος της Δημοκρατίας επί μία 10ετία. Υπήρξε ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου.

Του Παναγιώτη Στάθη

Ένας ευπατρίδης της πολιτικής από τον Μολυβδοσκέπαστο Ιωαννίνων, αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, εκφραστής της πατριωτικής εξωτερικής πολιτικής, ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που υπηρέτησε την εθνική ενότητα. Ο Κάρολος Παπούλιας έφυγε πλήρης ημερών, στα 92του χρόνια, έχοντας τιμήσει την πατρίδα του, την Ελλάδα και την Ήπειρο που τόσο αγάπησε. Και η πατρίδα τον τίμησε με τον σεβασμό της.

«Διετέλεσε Πρόεδρος της Δημοκρατίας για δύο συνεχόμενες θητείες και τίμησε με το ήθος του και τη συμπεριφορά του τον ανώτατο πολιτειακό θεσμό, προασπίζοντας με σθένος την κοινωνική συνοχή και την εθνική ενότητα. Για την απώλειά του, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του», δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Γεννημένος στον Μολυβδοσκέπαστο Ιωαννίνων, γιος του υποστράτηγου Γρηγόρη Παπούλια. Ήταν αθλητής του βόλεϊ και έφτασε μέχρι την Εθνική Ομάδα, πρωταθλητής Ελλάδος εφήβων στο άλμα επί κοντώ, αθλητής των 110 μέτρων με εμπόδια και του ακοντισμού.

Από τους πρώτους εντάχθηκε στην Εθνική Αντίσταση. Μετά τον πόλεμο, σπούδασε νομικά και αντιστάθηκε σθεναρά στη Χούντα. Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ και συνέδεσε την πολιτική του πορεία με τον Ανδρέα Παπανδρέου, του οποίου υπήρξε στενός φίλος και συνεργάτης.

«Αποκορύφωμα της πορείας του, η ομόθυμη και πανάξια εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θέση που υπηρέτησε με σύνεση και με σοφία επί μία δύσκολη δεκαετία. Απαντώντας στις προκλήσεις των καιρών με πολιτική συνέπεια. Και κρατώντας ψηλά τη σημαία της αλήθειας κόντρα στα κύματα του λαϊκισμού. Ήταν ο Πρόεδρος της ενότητας, της πραότητας, αλλά και της αποφασιστικότητας », αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, σημειώνει: «Τίμησε τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας με το ήθος, τον ανθρωπισμό, την προσήλωση στο διάλογο και τους θεσμούς, και το σεμνό ενωτικό του παράδειγμα. Θα τον θυμόμαστε με σεβασμό και συγκίνηση ως τον πολιτικό και τον Πρόεδρο που ταύτισε το εθνικό με το αληθινό».

“Βολές” κατά του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή την συλλυπητήρια ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον θάνατο του Κάρολου Παπούλια και τη στάση της στα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου 2011, όταν είχε διακοπεί η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

«Με θλίψη και ευγνωμοσύνη αποχαιρετούμε τον πρ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια. Ο Κάρολος Παπούλιας συνέδεσε τη ζωή του με τον Ανδρέα Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια. Παρέμεινε μέχρι τέλους ένας οραματιστής της ειρήνης και του ανθρωπισμού, ένας ακούραστος υπερασπιστής της Δημοκρατίας. Θα τον θυμόμαστε με σεβασμό», τόνισε ο Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Βουλευτής Ιωαννίνων επί 26 χρόνια. Στην πρώτη κυβέρνηση Παπανδρέου διορίστηκε Υφυπουργός Εξωτερικών, αναπληρωτής Υπουργός και Υπουργός Εξωτερικών μέχρι το 1989. Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα και εκ νέου Υπουργός Εξωτερικών από το 1993-1996.

Ο Κάρολος Παπούλιας ήταν εκφραστής της πατριωτικής υπερήφανης διορατικής και πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής. Τη δεκαετία του ’80 πρωταγωνίστησε σε όλες τις προσπάθειες επίλυσης του Mεσανατολικού και συνέβαλε στην εξομάλυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

«Ήταν ένας άψογος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, με αποφασιστικό και συνάμα διακριτικό ρόλο σε γεγονότα που έμελλε να ήταν καθοριστικά. Ο Κάρολος Παπούλιας πέρασε στην Ιστορία όπως έζησε: με σεμνότητα», υπογραμμίζει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Από την πλευρά του ο Κώστας Σημίτης, αναφέρει: «Ο Κάρολος Παπούλιας υπήρξε φίλος κι ένας αφοσιωμένος αγωνιστής ήδη από τα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης και του αντιδικτατορικού αγώνα. Υπηρετήσαμε μαζί στο ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του και μετά. Ήταν πάντα ένας άνθρωπος με σταθερές απόψεις και μετριοπαθή εκφορά του λόγου».

Συνομίλησε με συνολικά 12 Υπουργούς Εξωτερικών της Τουρκίας και ήταν σταθερά προσανατολισμένος στη διαρκή και επίπονη προσπάθεια εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η προσπάθεια αυτή κορυφώθηκε με την υπογραφή του Μνημονίου Παπούλια-Γιλμάζ το 1988. Εξαιρετικά σημαντική ήταν η συμβολή του στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2004, με πρόταση του Κώστα Καραμανλή, εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον πρώτο γύρο και επανεξελέγη στο ύπατο αξίωμα της χώρας το 2010, επί Πρωθυπουργίας Γιώργου Παπανδρέου, με τις ψήφους ΠΑ.ΣΟ.Κ., Νέας Δημοκρατίας και ΛΑ.Ο.Σ.

«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε με συγκίνηση τον Πρόεδρο Κάρολο Παπούλια. Τον ευπατρίδη πολιτικό που υπηρέτησε με αίσθημα ευθύνης τη χώρα και τίμησε το ύπατο πολιτειακό αξίωμα, με τη σωφροσύνη και τη μετριοπάθεια που χαρακτήρισαν άλλωστε ολόκληρη τη πορεία του στο δημόσιο βίο», δήλωσε ο Κώστας Καραμανλής.

Συνεργάστηκε με έξι Πρωθυπουργούς στη διάρκεια της 10ετούς θητείας του στην Προεδρία . Ήταν παντρεμένος και με την Μαρία Πάνου και απέκτησαν τρεις κόρες.

