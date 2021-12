Πολιτική

Κάρολος Παπούλιας: Αντιπαράθεση μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αφορμή τη συλλυπητήρια ανακοίνωση της Κουμουνδούρου και τη στάση της στα γεγονότα της παρέλασης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, το 2011.

“Βολές” κατά του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή την συλλυπητήρια ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον θάνατο του Κάρολου Παπούλια και τη στάση της στα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου 2011, όταν είχε διακοπεί η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

«Η μέρα πένθους προσφέρεται για αναστοχασμό για τη στάση που κράτησε ο καθένας σε κρίσιμα γεγονότα» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, βάζοντας στο στόχαστρο τον ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τον θάνατο του Κάρολου Παπούλια.

Στην ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται συγκεκριμένα:

«H μέρα πένθους για την απώλεια μιας σημαντικής προσωπικότητας όπως ο Κάρολος Παπούλιας δεν προσφέρεται για κομματική αντιπαράθεση. Προσφέρεται όμως για αναστοχασμό για τη στάση που κράτησε ο καθένας σε κρίσιμα γεγονότα που σημάδεψαν την πολιτική πορεία του.

Θα περιμέναμε λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τον κ. Τσίπρα, παράλληλα με τα φιλόφρονα λόγια για τον εκλιπόντα και μια στοιχειώδη αυτοκριτική για μελανά περιστατικά όπως εκείνο τον Οκτώβριο του 2011 όταν τραμπούκοι ματαίωσαν την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη αποκαλώντας προδότη τον Κάρολο Παπούλια.

Τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ έβλεπε στις απαράδεκτες ενέργειές τους “μια αυθόρμητη λαϊκή εκδήλωση ιερής αγανάκτησης και οργής αντάξια των καλύτερων αγωνιστικών παραδόσεων του λαού μας για εθνική αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία”.

Τα λόγια αυτοκριτικής δεν αποτελούν μόνο μια οφειλή σε εκείνον που έφυγε. Θα ήταν και μια δέσμευση ότι μαύρες σελίδες του παρελθόντος δεν θα επαναληφθούν.»

H ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο του Κάρολου Παπούλια

«Η ισχυρή παρακαταθήκη που παρέδωσε στην πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελεί σημείο μελέτης και έμπνευσης για τις επόμενες γενιές», αναφέρει στην ανακοίνωσή του για την απώλεια του Κάρολου Παπούλια, το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, και εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στη σύζυγο και τις κόρες του.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Ο Κάρολος Παπούλιας υπήρξε από τις πιο επιδραστικές πολιτικές μορφές των τελευταίων δεκαετιών τόσο για την πολιτική ζωή της Ελλάδας ευρύτερα, όσο και για τη Δημοκρατική Παράταξη ειδικότερα.

Υπήρξε άνθρωπος ηπίων τόνων, πολιτικός που γνώριζε τη σημασία των ισορροπιών μπροστά στο εθνικό συμφέρον και επί σειρά ετών στενός συνεργάτης υψηλής εμπιστοσύνης και εχεμύθειας του Ανδρέα Παπανδρέου.

Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του Αγώνα κατά της Δικτατορίας από μικρός ταύτισε την προσωπική του πορεία με την πορεία του ελληνικού λαού για ένα καλύτερο μέλλον στη βάση πανανθρώπινων αξιών.

Ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπηρέτησε σε πολιτικές θέσεις το Υπουργείο Εξωτερικών από το 1984 που ορκίστηκε Υφυπουργός. Το 1996 μαζί με την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου από Πρωθυπουργός παραιτήθηκε κι εκείνος από Υπουργός Εξωτερικών.

Κορυφαία στιγμή και προσφορά του ήταν όταν λίγους μήνες πριν από την παραίτησή του με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον υπέγραψε την Ενδιάμεση Συμφωνία Ελλάδας και, σημερινής, Βόρειας Μακεδονίας με την οποία ήρθη το αδιέξοδο των προηγούμενων ετών δημιουργώντας τις βάσεις για μια νέα εποχή στις σχέσεις των δύο χωρών, αλλά και για τον ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια.

Ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπήρξε εγκρατής, ισορροπημένος και σοφός. Απέφευγε τις προκλήσεις και καθώς ήταν βαθύς γνώστης των ελληνικών και διεθνών ισορροπιών ο λόγος του είχε πάντα ειδικό βάρος για όλους».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Θετικός ο Ανδρέας Κατσανιώτης

Μετάλλαξη Όμικρον – Τζανάκης: Πάμε για 20.000 κρούσματα στα μέσα Ιανουαρίου

Κώστας Καραμανλής-Νατάσα Παζαΐτη: Η φωτογραφία αγκαλιά μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο