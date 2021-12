Κορονοϊός - Μάσκες FFP2 και N95: Σαρωτικοί έλεγχοι για τις ανατιμήσεις

Οικονομία

Το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκαν σημαντικές ανατιμήσεις στις μάσκες υψηλής προστασίας.

Έλεγχος πραγματοποιείται από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) και άλλες ελεγκτικές μονάδες, σε περισσότερα από 16 e-shops και φυσικά καταστήματα που προχώρησαν σε υψηλά ποσοστά ανατιμήσεων για τις μάσκες προστασίας κατηγορίας FFP2 και Ν95, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την ανακοίνωση των νέων μέτρων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρατήρησε πως στο χρονικό διάστημα από 24/12/2021 έως και 27/12/2021, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπήρξαν σημαντικές ανατιμήσεις σε μέσα ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, και κυρίως μάσκες προστασίας κατηγορίας FFP2 και Ν95.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν περισσότερα από 16 e-shops και φυσικά καταστήματα που προχώρησαν σε υψηλά ποσοστά ανατιμήσεων σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την ανακοίνωση των νέων μέτρων που ισχύουν από την Παρασκευή 24/12/2021. Στα καταστήματα αυτά ήδη πραγματοποιείται έλεγχος από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) και άλλες ελεγκτικές μονάδες, προκειμένου να τεκμηριωθεί η ενδεχόμενη άσκηση πρακτικών αισχροκέρδειας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 58 του ν. 4818/2021.

Στις επιχειρήσεις που αποδεικνύεται ότι αισχροκερδούν έναντι του καταναλωτικού κοινού, εκμεταλλευόμενες την ανάγκη των καταναλωτών να προστατευθούν από την περαιτέρω διασπορά του COVID-19, θα επιβληθούν πολύ υψηλά πρόστιμα που μπορούν να έχουν ύψος ως και 1.000.000 ευρώ.

Η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή υπενθυμίζει τη δυνατότητα των καταναλωτών να γνωστοποιούν περιστατικά αισχροκέρδειας μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1520 αλλά και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις gen-sec@gge.gr και dimea@mnec.gr.

