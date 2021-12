Life

Κορονοϊός: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης διαγνώστηκε θετικός (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε θετικός στον ιό. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Οι εξελίξεις με την πανδημία είναι ραγδαίες, καθώς τα κρούσματα σημείωσαν “μαύρο” ρεκόρ και η μετάλλαξη Όμικρον “καλπάζει” στη χώρας μας.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ότι είναι θετικός στον ιό.

Μάλιστα, ο ταλαντούχος τραγουδιστής, αποκάλυψε πως βρίσκεται σε καραντίνα, ότι νόσησε ενώ ήταν πλήρως εμβολιασμένος και γενικά πολύ προσεκτικός.

Επιπλέον, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εξήγησε ότι το περνά με πολύ ήπια συμπτώματα και σημείωσε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας άτρωτους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Νέα μέτρα: “Πυρ ομαδόν” από την αντιπολίτευση

Στη φυλακή ο 40χρονος Ιρακινός κατηγορούμενος για συμμετοχή στον ISIS

Μέτρα για κορονοϊό στα γήπεδα: Ελάχιστοι φίλαθλοι στις κερκίδες