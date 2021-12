Οικονομία

Τέλη Κυκλοφορίας: Διευκρινίσεις για τα ειδοποιητήρια οχημάτων που έχουν τεθεί σε ακινησία

Τι αναφέρουν πηγές της ΑΑΔΕ για τα τέλη κυκλοφορίας που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αν και το όχημα έχει δηλωθεί εμπρόθεσμα σε ακινησία.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί προς την ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ έχει δηλωθεί ακινησία του οχήματος, πηγές προσκείμενες στην ΑΑΔΕ δήλωσαν ότι «εάν έχει δηλωθεί το όχημά εμπρόθεσμα σε ακινησία, ο ιδιοκτήτης να αγνοήσει το ειδοποιητήριο τελών κυκλοφορίας.

Το ειδοποιητήριο αναρτάται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί, μόνο στην περίπτωση που επιθυμεί ο ιδιοκτήτης να προχωρήσει στην άρση της ακινησίας».

Να σημειωθεί ότι η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2022 είναι η 31η Δεκεμβρίου, αν και αναμένεται να δοθεί ως είθισται παράταση για την πληρωμή τους.

