Κορονοϊός – Πάτρα: Εισαγγελική παρέμβαση για τους θανάτους σε γηροκομείο

Η άμεση εισαγγελική παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, διότι οι 7 από τους 11 φιλοξενούμενους του Γηροκομείου που έχασαν τη ζωή τους, ήταν ανεμβολίαστοι.

Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, θα περάσουν από το «μικροσκόπιο» της δικαιοσύνης οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγαν από τη ζωή 11 ηλικιωμένοι τις τελευταίες εβδομάδες, οι οποίοι φιλοξενούνταν σε ιδιωτική μονάδα της Πάτρας.

Την προκαταρτική εξέταση διενεργεί η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κωνσταντίνα Αθανασοπούλου, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και τον πανελλήνιο θόρυβο που δημιουργήθηκε από το «ασυνήθιστο» και τραγικό γεγονός.

Όπως είναι γνωστό, μετά από παραδοχή του αντιπεριφερειάρχη Χαράλαμπου Μπονάνου, οι 9 θάνατοι οφείλονται στον κορονοϊό, ενώ οι άλλες δύο περιπτώσεις αφορούν ηλικιωμένους, που είχαν μεν προσβληθεί από τον ιό, αλλά κατέληξαν από άλλα υποκείμενα νοσήματα.

Η άμεση εισαγγελική παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, διότι οι 7 από τους 11 φιλοξενούμενους του Γηροκομείου ήταν ανεμβολίαστοι, σε αντίθεση με όλους τους εργαζομένους του, που έχουν εμβολιαστεί.

Οι ανθρώπινες απώλειες σημειώθηκαν από τα μέσα Νοεμβρίου, όταν ο κορονοϊός «εισέβαλε» στο ιδιωτικό Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων, μέχρι και την περασμένη Κυριακή, με τον θάνατο 89χρονης γυναίκας η οποία ήταν θετική στο covid-19, από τις 7 Δεκεμβρίου.

Ήδη, οι εισαγγελικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους όλα τα σχετικά δημοσιεύματα και έχει καταρτισθεί κατάλογος ατόμων που θα κληθούν, το αμέσως επόμενο καιρό, να δώσουν καταθέσεις.

Ανάμεσά τους είναι οι υπεύθυνοι του Γηροκομείου, ο αντιπεριφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος και συγγενείς των ηλικιωμένων που έχασαν ανθρώπους τους.

Στην αναζήτηση τυχόν ευθυνών, το «λεπτό» σημείο της τραγωδίας, σχετίζεται με τους εμβολιασμούς και τους λόγους που αρκετοί τρόφιμοι βρέθηκαν ανεμβολίαστοι. Πάντως, οι εργαζόμενοι στο Γηροκομείο, που έχουν δηλωθεί στο «ΕΡΓΑΝΗ» ήταν εμβολιασμένοι, σύμφωνα με τον κ. Μπονάνο.

