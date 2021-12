Τεχνολογία - Επιστήμη

Covid-Free Wallet: ψηφιακή ταυτότητα και πιστοποιητικό σε μία εφαρμογή

Βίντεο με τις οδηγίες για την εφαρμογή που επιτρέπει στο χρήστη να έχει στο κινητό του όλα τα έγγραφα.

Τη δυνατότητα να αποθηκεύουν το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας στο κινητό τους έχουν πλέον οι πολίτες, καθώς από το πρωί της Τρίτης είναι διαθέσιμη στις πλατφόρμες iOS και Android για κινητές συσκευές και tablet η νέα έκδοση της εφαρμογής Covid Free GR Wallet. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη που διευκολύνει σημαντικά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία ελέγχου των πιστοποιητικών COVID (εμβολιασμού, νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου).

Το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας περιέχει στοιχεία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και συγκεκριμένα: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και φωτογραφία. Με τον τρόπο αυτό, σε όποιο σημείο απαιτείται έλεγχος πιστοποιητικού COVID κατά την είσοδο, αντί για την ταυτότητά τους οι πολίτες μπορούν πλέον να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας, χωρίς να επιτρέπεται αυτό να σκανάρεται από τους υπαλλήλους των καταστημάτων.

Η διαδικασία δημιουργίας και αποθήκευσης του πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας είναι ιδιαίτερα απλή. Αρχικά ο πολίτης πρέπει να εγκαταστήσει μέσα από τις πλατφόρμες iOS και Android για κινητές συσκευές και tablet τη νέα έκδοση της εφαρμογής Covid Free GR Wallet. Στη συνέχεια, μπαίνει την οθόνη «Ταυτοπροσωπία» και ξεκινά τη διαδικασία έκδοσης του εγγράφου εισάγοντας τους κωδικούς Taxisnet ή web banking (εφόσον ο τραπεζικός λογαριασμός που αντιστοιχεί στους κωδικούς web banking είναι επικαιροποιημένος). Για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται η εισαγωγή κωδικού μιας χρήσης (One Time Password – OTP), ο οποίος αποστέλλεται με SMS στον επιβεβαιωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου του πολίτη.

Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία αυθεντικοποίησης, το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας δημιουργείται αυτόματα και αποθηκεύεται με ασφαλή τρόπο στην εφαρμογή Covid Free GR Wallet. Επιπλέον, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να το αποθηκεύσει και στο wallet της συσκευής του.

Η άντληση των στοιχείων γίνεται από το Μητρώου Δελτίων Αστυνομικών Δελτίων της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας που δημιουργείται από το gov.gr λαμβάνει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και QR code.

Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για ελέγχους των πιστοποιητικών σύμφωνα με τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς της COVID-19. Δεν υποκαθιστά σε καμία άλλη περίπτωση την Αστυνομική Ταυτότητα, ούτε αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο. Ως εκ τούτου, κατά τον έλεγχο των πιστοποιητικών COVID το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας απλώς επιδεικνύεται και δεν σκανάρεται από τους υπαλλήλους των καταστημάτων, παρά μόνο από τα αρμόδια κρατικά όργανα και μόνο κατόπιν αυθεντικοποίησής τους με Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης.

Η εφαρμογή Covid Free GR Wallet είναι διαθέσιμη για τις πλατφόρμες iOS και Android στο covidfree.gov.gr.

Δείτε το βίντεο με τις οδηγίες

