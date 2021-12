Κόσμος

Αφγανιστάν: Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ για να διαλύσουν διαδήλωση γυναικών

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Asvaka, οι διαδηλώτριες απαιτούσα να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα τους.

Μέλη των Ταλιμπάν, που ανακατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν τον Αύγουστο, άνοιξαν πυρ για να διαλύσουν γυναίκες που συμμετείχαν σε διαδήλωση στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ σήμερα, μεταδίδει αφγανικό το πρακτορείο ειδήσεων Asvaka.

Κατά το πρακτορείο, το συμβάν σημειώθηκε κοντά στο νοσοκομείο της ιταλικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Emergency.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θανάτους ή τραυματισμούς μέχρι στιγμής.

Το τηλεοπτικό δίκτυο TOLOnews μετέδωσε νωρίτερα ότι αρκετές δεκάδες γυναίκες διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν για να απαιτήσουν να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους.

