Πολιτική

Οικονόμου: Πήραμε δύσκολες αποφάσεις αγνοώντας το πολιτικό κόστος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε την ανησυχία του για την αύξηση των κρουσμάτων, αλλά διαβεβαίωσε πως δε συζητούνται νέα μέτρα.

"Πήραμε δύσκολες αποφάσεις για το κοινό καλό, αγνοώντας το πολιτικό κόστος. Και τώρα θα κάνουμε ότι χρειάζεται στο χρόνο που χρειάζεται, ακούγοντας τους επιστήμονες, και αφού σταθμίσουμε τα δεδομένα από κάθε πτυχή του βίου" τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την εισαγωγή του στην σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Οικονόμου εξέφρασε την ανησυχία του, εκτιμώντας ότι περιμένουμε αύξηση κρουσμάτων, ενώ τόνισε ότι η αύξηση της μετάλλαξης "Ο" δεν φέρνει αντίστοιχη αύξηση σε νοσηλείες και θανάτους, αφού έχει μειωμένη νοσηρότητα, επισημαίνοντας πάντως ότι το σύστημα υγείας θα δεχθεί υψηλή πίεση.

"Δεν σταματάμε την προσπάθεια, απαιτείται συνέπεια από όλους μας. Η μετάλλαξη Όμικρον αφορά περισσότερο τις νεότερες ηλικίες" είπε ο κ. Οικονόμου, επισημαίνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μην μεταφερθεί η νοσηρότητα στις μεγαλύτερες ηλικίες.

"Σε κάθε περίπτωση να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας" είπε ο κ. Οικονόμου, προσθέτοντας ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως τώρα είναι σε απόλυτη σχέση με τις επιστημονικές εισηγήσεις κατόπιν ιχνηλάτησης των κρουσμάτων.

"Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε ανά πάσα στιγμή στον ενδεδειγμένο χρόνο" τόνισε με έμφαση ο κ.Οικονίμου.

Αναφέρθηκε επίσης στη συμπλήρωση ενός χρόνου από την έναρξη εμβολιασμών κατά τον οποίο όπως είπε, έχουν πραγματοποιηθεί 17.060.000 εμβολιασμοί και έχουν εμβολιαστεί 7.415.000 συμπολίτες μας.

Παράλληλα - πρόσθεσε - πάνω από 4.360.000 συμπολίτες μας έχουν πραγματοποιήσει την αναμνηστική δόση, ενώ τόνισε ότι με βάση τις έρευνες, περισσότεροι από 15.000 συμπολίτες μας θα έχαναν τη ζωή τους αν δεν είχαν γίνει οι εμβολιασμοί αυτοί.

Είπε ακόμη ότι στην Επιχείρηση «Ελευθερία» προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε καθημερινή βάση περισσότεροι από 7.000 υγειονομικοί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, 550 άτομα από τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Πολιτική Προστασία και περισσότερα από 100 στελέχη από τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής 'Αμυνας, Προστασίας του Πολίτη και την ΗΔΙΚΑ, στο Επιχειρησιακό Κέντρο.

Ο κ. Οικονόμου πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα -μεταξύ άλλων- δημιούργησε σταδιακά 3 χιλ. εμβολιαστικά κέντρα σε 725 σημεία, ανέπτυξε παράλληλα περισσότερες από 300 κινητές μονάδες και έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα εμβολιασμού στις δυσπρόσιτες περιοχές, και εφάρμοσε πρόγραμμα κατ' οίκον εμβολιασμού των συμπολιτών μας με κινητικά προβλήματα.

Στο ίδιο διάστημα -είπε- η χώρα μας πήρε πρωτοβουλίες που υιοθέτησαν άλλες χώρες όπως η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών στους άνω των 60, ενώ και με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, εφαρμόστηκε το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό.

"Κανείς στην ελληνική ιστορία δεν έκανε τόσα πολλά για το ΕΣΥ σε τόσο μικρό διάστημα" τόνισε καταλήγοντας ο κ. Οικονόμου, προσθέτοντας ότι "δεν ήταν αποτέλεσμα τύχης, αλλά έγιναν με πολύ κόπο και την συμπαράσταση του λαού, μακριά από κραυγές που επιδίδονται σε εμπόριο πόνου και μετρολογίας προτείνοντας αποσπασματικές ρυθμίσεις ανεφάρμοστες. Μακριά από απόψεις που μέσα σε συνθήκες πανδημικής πολιορκίας αρνήθηκαν να αποδοκιμάσουν τον παραλογισμό και την αντιεπιστημονικότητα".

Θα ακούσουμε τους ειδικούς και θα αποφασίσουμε

"Σταθμίζουμε τα δεδομένα. Περιμένουμε αύξηση των κρουσμάτων. Βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Αφού ακούσουμε τις αποφάσεις των ειδικών, θα κάνουμε αυτό που πρέπει στον ενδεδειγμένο χρόνο", δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Μετά από σχετική ερώτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι εισηγήσεις αύριο θα είναι για την χρονική μετατόπιση των μέτρων νωρίτερα και όχι για τη λήψη νέων μέτρων ενώ σημείωσε πως δεν υπάρχει κάποια εισήγηση ή σχεδιασμός για να μην ανοίξουν τα σχολεία στην ώρα τους.

Κληθείς να σχολιάσει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι κάνει διακοπές ο κ. Οικονόμου απάντησε: "Ο πρωθυπουργός αναχώρησε χθες από την Αθήνα και θα επιστρέψει αύριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα 2,5 χρόνια που είναι πρωθυπουργός, οι μέρες που έχει βρεθεί εκτός Μαξίμου είναι ελάχιστες".

Σε ότι αφορά την αναγκαιότητα των μέτρων που ανακοινώθηκαν με δεδομένο ότι φαίνεται πως η μετάλλαξη "όμικρον" είναι πιο ήπια, απάντησε πως όντως πλήττει κυρίως νεαρές ηλικίες και η αύξηση των κρουσμάτων δεν συνοδεύεται από αύξηση των νοσηλειών.

Ο κ. Οικονόμου σημείωσε πως περιμένουμε ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, ότι το ΕΣΥ βρίσκεται σε πίεση και δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, έχουμε αρκετούς συμπολίτες μας άνω των 60 ετών που είναι ανεμβολίαστοι.

Πρόσθεσε πως υπάρχει κίνδυνος επαφής των νέων ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να μεταδώσουν τον ιό στους ηλικιωμένους οικείους τους και να αυξηθεί η πίεση στο σύστημα υγείας. "Γι' αυτό τα μέτρα είναι για να περιορίσουμε τη μετάδοσης στους χώρους που αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης", συμπλήρωσε.

Δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενδεχόμενο αλλαγής των πρωτοκόλλων λειτουργίας των σχολείων ή επέκτασης της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών. "Είμαστε σε εγρήγορση. Αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός για τα σχολεία είναι ότι θα ανοίξουν στην ώρα τους. Ο σχεδιασμός είναι μέσα από το αυξημένο testing και τα πρωτόκολλα που έχουμε, τα σχολεία να ανοίξουν κανονικά", πρόσθεσε.

Για το ενδεχόμενο να αποφασιστεί lockdown ή περιορισμός της κυκλοφορίας, ο κ. Οικονόμου επανέλαβε πως τα μέτρα που έχει εισηγηθεί η επιτροπή είναι γνωστά και θα αποφασίσει μόνο για τη χρονική μετάθεσή τους.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση στήριξε μέχρι τώρα την κοινωνία και τις επιχειρήσεις με πάνω από 42 δις ευρώ. "Με την πολιτική που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εδώ, να σώσουμε την περίοδο των Χριστουγέννων, να δουλέψει η αγορά. Τα μέτρα που συζητούμε έχουν περιορισμένη διάσταση και είναι στοχευμένες παρεμβάσεις στις εστίες που παρατηρείται υπερμετάδοση", πρόσθεσε.

Σχετικά με τη διάρκεια του πιστοποιητικού εμβολιασμού όταν δεν έχει γίνει η αναμνηστική δόση, ο κ. Οικονόμου δήλωσε πως βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις υπόλοιπες χώρες και είναι ικανοποιητικά τα ποσοστά εξέλιξης για την αναμνηστική δόση. Αν χρειαστεί - σημείωσε - αναπροσαρμογή στην απόφαση για το επτάμηνο, εδώ είμαστε.

Τέλος ερωτηθείς για την ανάρτηση του κ. Μόσιαλου, δήλωσε πως "εξέφρασε προσωπική άποψη στο πλαίσιο του ιδιωτικού του βίου" και πως "η ελευθερία του λόγου είναι απολύτως κατοχυρωμένη ακόμα και όταν είναι άκομψος ή και προσβλητικός".

"Η κυβέρνηση δεν σχολιάζει απόψεις πέρα από τον αυστηρό επιχειρησιακό ρόλο του καθενός", συμπλήρωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη ο τράπερ με τα όπλα

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Πώς επηρεάζει ο Δίας τα ζώδια (βίντεο)

Βορίδης: Η νοσηρότητα της μετάλλαξης Όμικρον θα καθορίσει τις εξελίξεις