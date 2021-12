Αθλητικά

Super League για το 10% στα γήπεδα: Ζητά συνάντηση με Πλεύρη

Ομόφωνη αντίδραση της Super League για τον περιορισμό των φιλάθλων στο 10% της χωρητικότητας των γηπέδων, με ανώτατο όριο τους 1.000.

Ανακοίνωση, στην οποία τονίζει ότι θα ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, και τους αρμόδιους φορείς, εξέδωσε η Super League μετά τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη, στην οποία συζητήθηκαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες για τον περιορισμό των φιλάθλων στο 10% της χωρητικότητας των γηπέδων, με ανώτατο όριο τους 1.000.

Σε αυτήν η διοργανώτρια αρχή εκφράζει την άποψη ότι «ο περιορισμός του 10% είναι δυσανάλογος σε σχέση με την πραγματικότητα», ενώ τονίζει ότι αυτό το μέτρο «ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόλυτο κλείσιμο των γηπέδων, καθώς είναι πρακτικά αδύνατο για τις ομάδες με μεγάλο αριθμό εισιτηρίων διαρκείας να επιλεγούν ποιοι από τους φιλάθλους θα έχουν δικαίωμα εισόδου στα γήπεδα». Επίσης, η Super League επισημαίνει ότι «τέτοιοι περιορισμοί δεν υφίστανται σε σχέση με άλλα θεάματα ή εν γένει μορφές διασκέδασης, τα οποία μάλιστα διεξάγονται σε κλειστούς χώρους» και υοογραμμίζει πως «θεωρούμε αναγκαία την αναθεώρηση του εν λόγω μέτρου, σε δυναμική, φυσικά, συνάρτηση με την εξέλιξη της πανδημίας».

Η σχετική ανακοίνωση της Super League έχει ως εξής:

«Η Super League κατανοεί απόλυτα την κρισιμότητα της κατάστασης, όπως έχει διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας, την αύξηση των κρουσμάτων, την ανησυχία σε σχέση με τις προβλέψεις των αρμοδίων φορέων για την περαιτέρω αύξηση αυτών και βεβαίως συμμερίζεται την αναγκαιότητα της λήψης περιοριστικών μέτρων.

Η Super League εκτιμά, ωστόσο, ότι ο περιορισμός του 10%, (που ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόλυτο κλείσιμο των γηπέδων, καθώς είναι πρακτικά αδύνατο για τις ομάδες με μεγάλο αριθμό εισιτηρίων διαρκείας να επιλεγούν ποιοι από τους φιλάθλους θα έχουν δικαίωμα εισόδου στα γήπεδα) είναι δυσανάλογος σε σχέση με την πραγματικότητα, δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι στα γήπεδα εισέρχονται μόνο εμβολιασμένοι φίλαθλοι και με υποχρεωτική χρήση μάσκας, ενώ και τα ποδοσφαιρικά γήπεδα είναι αμιγώς ανοιχτοί χώροι.

Το βασικότερο όλων, όμως, είναι ότι τέτοιοι περιορισμοί δεν υφίστανται σε σχέση με άλλα θεάματα ή εν γένει μορφές διασκέδασης, τα οποία μάλιστα διεξάγονται σε κλειστούς χώρους.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε αναγκαία την αναθεώρηση του εν λόγω μέτρου, σε δυναμική, φυσικά, συνάρτηση με την εξέλιξη της πανδημίας.

Στο πλαίσιο αυτό, επιτροπή αποτελούμενη από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Γιώργο Μποροβήλο, την αναπλ. πρόεδρο Κάτια Κοξένογλου και εκπροσώπους των ΠΑΕ ΑΕΚ και Ολυμπιακός θα αιτηθεί άμεσα συνάντησης με τον Υπουργό Υγείας και τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να προταθούν μέτρα εύλογα, αναλογικά και με απόλυτο σεβασμό στους φιλάθλους.

Το ως άνω κείμενο ανακοίνωσης υιοθετήθηκε ομόφωνα από τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ., τα οποία ήταν παρόντα στη σημερινή (28/12) συνεδρίαση αυτού: ΑΕΚ, Απόλλων Σμ., Άρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος Αθ., Ιωνικός, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, καθώς και η ΕΠΟ».

