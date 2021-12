Life

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Με κορονοϊό ο ηθοποιός

Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο ηθοποιός με τα αποτελέσματα του μοριακού τεστ που έκανε...

Τα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο έχουν σημειώσει ιστορικά ρεκόρ καθώς έχουν ξεπεράσει τα 21.000 στην χώρα μας.

Έτσι, όλο και πιο συχνά ακούμε για ανθρώπους που έχουν νοσήσει είτε έχουν εμβολιαστεί είτε όχι.

Θετικός στον κορονοϊό είναι και ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μέσω μιας ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram αποκάλυψε πως μετά από μοριακό τεστ που έκανε ανακάλυψε πως νοσεί από τον ιό.

Με μία φωτογραφία από τα αποτελέσματα του μοριακού τεστ που έκανε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, θέλησε να το κάνει γνωστό στους διαδικτυακούς του φίλους.

