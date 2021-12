Πολιτισμός

Πέθανε ο Βαγγέλης Σιαφάκας

Έφυγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Σιαφάκας.

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 69 ετών ο δημοσιογράφος-συγγραφέας Βαγγέλης Σιαφάκας.

Ο Βαγγέλης Σιαφάκας γεννήθηκε στα Γιάννενα στις 7 Νοεμβρίου του 1952. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στη Φλωρεντία, αλλά επέλεξε τη δημοσιογραφία.

Ξεκίνησε από την εφημερίδα Αυγή, διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ΑΘΗΝΑ 9.84 και FLASH, καθώς στους τηλεοπτικούς σταθμούς MEGA και ANT1. Επέστρεψε στην έντυπη δημοσιογραφία ως αρχισυντάκτης και μετέπειτα διευθυντής σύνταξης της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας (1999-2011), ενώ υπήρξε τακτικός αρθρογράφος σε πολλές εφημερίδες και περιοδικά.

Το 2013 ανέλαβε τα καθήκοντα του ειδικού συμβούλου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ήταν στέλεχος του «Ρήγα Φεραίου» από τα χρόνια της Δικτατορίας και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της οργάνωσης έως το 1977.

Τον Οκτώβριο του 2016 κυκλοφόρησε το βιβλίο του με τίτλο «Με μια χιλιάρα καβασάκι».

Μιλούσε την ιταλική και την αγγλική γλώσσα.

