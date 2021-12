Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη ‘Όμικρον – Γεροτζιάφας: Λάθος το μήνυμα του εφησυχασμού για ήπια νόσηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής της Σορβόνης, στην Ελλάδα υποτιμήθηκε το πρόβλημα και καθυστέρησε η λήψη μέτρων.

Ο καθηγητής Αιματολογίας της ιατρικής Σχολής της Σορβόννης, Γρηγόρης Γεροτζιάφας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι η παραλλαγή Όμικρον θα έχει κυριαρχήσει πλήρως μέσα στην επόμενη εβδομάδα και στην Ελλάδα.

Ο κ. Γεροτζιάφας υπογράμμισε ότι είναι λάθος το μήνυμα του εφησυχασμού που δίνεται στην Ελλάδα, ότι η παραλλαγή Όμικρον προκαλεί ήπια νόσηση και πρόσθεσε πως σε καμία περίπτωση το στέλεχος αυτό δεν προκαλεί ηπιότερη νόσηση από το αρχικό στέλεχος της Γουάν. Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα τη Γαλλία, όπου μέσα σε λίγες μέρες μετά την επικράτηση της Όμικρον η πίεση στις ΜΕΘ ανέβηκε από το 25% στο 59%.

Ο κ. Γεροτζιάφας επέμεινε ότι χρειάζεται μια ευρεία συναίνεση στην Ελλάδα κι ανάμεσα στα κόμματα γιατί η χώρα μας εισέρχεται σε μια μεγάλη υγειονομική κρίση με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Τέλος και μεταξύ άλλων, παρατήρησε πως ήταν λάθος η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων και το πρόβλημα στην Ελλάδα είχε υποτιμηθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Premier League: Η Λίβερπουλ έχασε…. τα άχαστα και η Λέστερ την τιμώρησε

Μετάλλαξη Όμικρον – ΠΟΥ: Πολύ υψηλός κίνδυνος παγκοσμίως

Καιρός: Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες την Τετάρτη