Κοινωνία

Πικέρμι: Θρίλερ με εξαφάνιση επιχειρηματία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία για την υπόθεση θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη και παραπέμπει σε απαγωγή.

Σε απαγωγή παραπέμπουν τα στοιχεία για την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία από το Πικέρμι.

Άτομο του στενού του περιβάλλοντος επικοινώνησε με τις Αρχές, δηλώνοντας ότι, ο επιχειρηματίας έχει απαχθεί από δράστες που ενδέχεται να ζητήσουν λύτρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έχουν βρεθεί καμένα αυτοκίνητα, τα οποία εξετάζεται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: Πολύ πιθανό να ξεπεράσουμε τα 30000 κρούσματα

Ισχυρός σεισμός στην Κρήτη

Δακουράς: ο Στάθης Παναγιωτόπουλος λέει ότι δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο για τα ροζ βίντεο