Κορονοϊός – Μακρή: Τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά στην ώρα τους

Για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο υγειονομικό πρωτόκολλο λειτουργίας των σχολείων θα πρέπει πρώτα να υπάρξει εισήγηση από την επιτροπή των ειδικών.

Η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ξεκαθάρισε πως τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά και στη ώρα τους μετά την περίοδο των διακοπών. Συμπλήρωσε δε πως σαφώς και θα παρακολουθούνται οι εξελίξεις αλλά για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρωτόκολλο λειτουργίας των σχολείων θα πρέπει να έχει προηγηθεί εισήγηση της επιτροπής των ειδικών.

Η κυρία Μακρή διαβεβαίωσε ότι το αυξημένο τέστινγκ στα σχολεία έχει βοηθήσει να περιοριστούν τα κρούσματα και η μεταδοτικότητα μέσω των παιδιών και είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν μοιραστεί στα σχολεία 32 εκ. self test. Πρόσθεσε δε πως ενδεικτικό είναι ότι τα περισσότερα κρούσματα σε μαθητές δηλώθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου όταν τα παιδιά γύρισαν στα σχολεία μετά τις διακοπές.

Σχολιάζοντας την κριτική που ασκείται για το ότι απαιτείται να νοσήσουν περισσότεροι από τους μισούς μαθητές για να κλείσει ένα τμήμα σχολείου, απάντησε ότι ακούει τις φωνές που αντιδρούν, μεταξύ αυτών και πολλών επιστημόνων, αλλά επανέλαβε ότι για κάθε αλλαγή στο πρωτόκολλο λειτουργίας θα πρέπει να έχει προηγηθεί ανάλογη εισήγηση από την επιτροπή των ειδικών.

Ερωτηθείσα για το αν το Υπουργείο Παιδείας είναι έτοιμο να προχωρήσει σε τηλεκπαίδεσυη αν χρειαστεί, είπε ότι πάντα θα υπάρχει ετοιμότητα, αλλά ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν είναι στο προσκήνιο.

