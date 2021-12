Υγεία - Περιβάλλον

Όμικρον: τα νέα μέτρα που ισχύουν από την Πέμπτη

Αναλυτικά τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Από πότε ισχύουν.

Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού ανακοίνωσε ο υπουργός Θάνος Πλεύρης, μετά την έκρηξη των κρουσμάτων.

Τα μέτρα θα ισχύσουν από αύριο το πρωί στις 6.00 και όχι από τις 3 Ιανουαρίου, λόγω της μεγάλης διασποράς του κορονοϊού στην χώρα.

Η επιτροπή των ειδικών αποφάσισε να σταματήσει η μουσική στην εστίαση και στη διασκέδαση.

Όπως είπε ο Θάνος Πλεύρης, υπάρχουν όλες οι ενδείξεις που δείχνουν επικράτηση της μετάλλαξης Όμικρον, κάλεσε όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν, τονίζοντας πως τα εμβόλια είναι αποδοτικά και έναντι της παραλλαγής Όμικρον, ενώ σημείωσε πως θα επανεξεταστούν και όσα αφορούν την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών.

Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι αύριο από τις 06:00, το ωράριο λειτουργίας για τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης θα σταματά τα μεσάνυχτα, δεν θα υπάρχουν όρθιοι πελάτες, αλλά μόνο καθήμενοι και έως 6 άτομα ανά τραπέζι και μάλιστα δίχως να υπάρχει μουσική στα καταστήματα.

Για την βραδιά της αλλαγής χρόνου, τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης θα κλείσουν όχι τα μεσάνυχτα αλλά στις 02:00, ενώ θα ισχύσουν όλα τα ανωτέρω μέτρα.

Ισχυρή σύσταση για τεστ από όλους πριν το τραπέζι της Πρωτοχρονιάς στα σπίτια. Σύμφωνα με τον κ. Πλεύτη, συτή τη στιγμή πλήττονται κυρίως οι νεότερες γενιές, 18-30 ετών που κατά βάση νοσούν ασυμπτωματικά. Γι' αυτό, όποιος έχει το παραμικρό σύμπτωμα ή έχει εκτεθεί σε χώρους με μεγάλο συγχρωτισμό, θα πρέπει να συμπεριφέρεται ως φορέας.

Απαγορεύονται πάρτι σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, προκειμένοθ να αποφευχθεί η μεταφορά της διασκέδασης σε άλλους χώρους.

Επίσης, απο αύριο και όχι απο τις 3 Ιανουαρίου, θα ισχύσουν και τα ακόλουθα:

Ποσοστό πληρότητας 10% στα γήπεδα, με ανώτατο όριο τα 1.000 άτομα. Εάν δεν τηρηθούν τα μέτρα, θα κλείσουν τελείως.

Τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η οποία θα φτάνει έως το 50% (από 20% σήμερα), η οποία θα εφαρμοστεί παράλληλα με κυλιόμενο ωράριο.

"Τα δεδομένα μας κάνουν να αισιοδοξούμε για την πορεία της πανδημίας, αλλά δεν μας οδηγεί σε κανέναν εφησυχασμό. Έχουμε την κοινωνία και την οικονομία ανοιχτή και θεωρούμε ότι αν τα μέτρα εφαρμοστούν στο σύνολό τους έως τα μέσα Ιανουαρίου, θα μας επιτρέψουν να επανέλθουμε πλήρως στην κανονική ζωή. Αισιοδοξούμε ότι θα καταφέρουμε να κρατήσουμε και το ΕΣΥ σε υψηλό βαθμό παροχής υπηρεσιών", τόνισε τέλος ο υπουργός Υγείας.

