Κόσμος

Ουκρανία: Λουκέτο σε φιλορωσικούς τηλεοπτικούς σταθμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε διαμάχη με τη Ρωσία, αλλά και την αντιπολίτευση βρίσκεται ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επέβαλε με εκτελεστικό διάταγμα το κλείσιμο δύο τηλεοπτικών σταθμών της αντιπολίτευσης, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του.

Η απόφαση αφορά τον Ukrlive.tv και τον Perviy Nezavisimiy. Η φιλορωσική παράταξη Συνασπισμός της Αντιπολίτευσης για τη Ζωή καταδίκασε την απόφαση αυτή του προέδρου, την οποία χαρακτήρισε πλήγμα για την ελευθερία του Τύπου.

Ο βουλευτής Νέστορ Σούφριτς, που ανήκει στη συγκεκριμένη παράταξη, φέρεται να είναι συνιδιοκτήτης των τηλεοπτικών σταθμών. Δήλωσε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της απόφασης αυτής του αρχηγού του κράτους.

Το μέτρο που επιβλήθηκε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πενταετή ισχύ.

Τον Φεβρουάριο, ο πρόεδρος, η δημοτικότητα του οποίου είναι εξαιρετικά χαμηλή το τρέχον διάστημα, απαγόρευσε τη λειτουργία άλλων τριών τηλεοπτικών σταθμών της αντιπολίτευσης, παρά τις έντονες επικρίσεις που προκάλεσε. Και αυτοί θεωρούνταν όργανα προπαγάνδας του Συνασπισμού, που έχει την πολιτική του βάση στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα της χώρας.

Τον Αύγουστο, αποκλείστηκε η πρόσβαση στον ιστότοπο της αντιπολίτευσης strana.ua.

Με άλλο διάταγμα, ο πρόεδρος Ζελένσκι ανήγγειλε την ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των «ψευδών πληροφοριών» που διασπείρει η Ρωσία.

Η σημερινή κυβέρνηση στο Κίεβο θεωρεί ότι βρίσκεται σε πόλεμο με τη Μόσχα. Τις τελευταίες εβδομάδες, η συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία προκάλεσε έντονη ανησυχία στη Δύση.

Οι σχέσεις Ουκρανίας-Ρωσίας κατέρρευσαν το 2014, αφού η Ρωσία προσάρτησε την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, που το Κίεβο αξιώνει να επιστραφεί. Στον πόλεμο ο οποίος ξέσπασε λίγο καιρό αργότερα ανάμεσα σε φιλορώσους αυτονομιστές και τον ουκρανικό στρατό στην ανατολική Ουκρανία έχουν σκοτωθεί κάπου 14.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Πλαστά πιστοποιητικά στο dark web

Ο Τσίπρας μοίρασε δώρα σε ανήλικους πρόσφυγες

Κατεχάκη: Τροχαίο με δύο νεκρούς νέους