Πάτρα: Αστυνομικός έκοβε κλήσεις χωρίς να φορά την προστατευτική μάσκα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ αγνόησε και τη σύσταση καταστηματάρχη, ενώ έπιασε και την κουβέντα με πολίτες που επίσης δεν φορούσαν μάσκα.

Ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια προκάλεσε το πρωί της Τετάρτης στην Πάτρα, η εμφάνιση αστυνομικού στο κέντρο της πόλης, ο οποίος την ώρα που επέδιδε κλήσεις για παραβίαση του ΚΟΚ σε οδηγούς, ο ίδιος κυκλοφορούσε χωρίς μάσκα προστασίας κατά του κορονοϊού.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά μήκος της οδού Αγίου Ανδρέου, προκαλώντας την απορία, αλλά και την ενόχληση πολλών περαστικών, που εξέλαβαν την συμπεριφορά του ένστολου, ως προκλητική. Και αυτό, γιατί εκτός των άλλων, την ίδια στιγμή συνάδελφοί του διενεργούσαν πεζές περιπολίες λίγο πιο μακριά -στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου- προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι Πατρινοί τηρούσαν τα μέτρα προστασίας και φορούσαν τις προβλεπόμενες μάσκες.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί, ότι στη συμβολή των οδών Αγίου Ανδρέου και Γεροκωστοπούλου, τη στιγμή που βεβαίωνε παράβαση σε οδηγό για παράνομη στάθμευση, ο Αστυνομικός συνομιλούσε με άλλους δύο πολίτες από διπλανή καφετέρια, οι οποίοι και εκείνοι δεν φορούσαν μάσκα.

Μάταια καταστηματάρχης παρακείμενης επιχείρησης συνέστησε ευγενικά στον ένστολο να φορέσει τη μάσκα του. Τον προσπέρασε επιδεικτικά, ίσως γιατί θεώρησε ότι ως αστυνομικός βρίσκεται υπεράνω του νόμου.

Πηγή: pelop.gr

