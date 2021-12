Οικονομία

Κορονοϊός - Σταϊκούρας: Σε 3 φάσεις η στήριξη όσων πλήττουν τα νέα μέτρα

Δείτε τα μέτρα που προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών και τον χρονικό ορίζοντα της υλοποίησης τους.

Σε τρεις φάσεις αναμένεται να ξεδιπλωθεί το νέο πακέτο μέτρων στήριξης -η λήψη των οποίων είναι βέβαιη, όπως δηλώνει στη «Ναυτεμπορική» ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας- προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις που θα πληγούν από τον νέο κύκλο περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της 5ης φάσης της πανδημίας.

Η πρώτη φάση θα ανακοινωθεί άμεσα και θα αφορά τη στήριξη των εργαζομένων με επανάληψη του μέτρου των αναστολών συμβάσεων εργασίας, ώστε να διασωθούν οι θέσεις εργασίας ειδικά από τις επιχειρήσεις -κυρίως στον χώρο της διασκέδασης ή και της εστίασης- που πρακτικά θα έρθουν αντιμέτωπες με κατακόρυφη μείωση εσόδων εξαιτίας της επιβολής αυστηρού ωραρίου λειτουργίας.

Η δεύτερη φάση θα ξεδιπλωθεί μέσα στον Ιανουάριο. Θα περιλαμβάνει επανάληψη ορισμένων εκ των μέτρων στήριξης που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων φάσεων της πανδημίας -άμεση ενίσχυση ρευστότητας, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, μείωση ενοικίων- ενώ ο τελικός κατάλογος των μέτρων που θα ενεργοποιηθούν εκ νέου θα «κλειδώσει» μέσα στον Ιανουάριο προκειμένου να έχει φανεί η έκταση και η ένταση του προβλήματος από τη νέα φάση της πανδημίας.

Όσον αφορά την 3η φάση, αυτή αναμένεται να ξεδιπλωθεί προς την άνοιξη. Το οικονομικό επιτελείο θα μετρήσει τη ζημιά των επιχειρήσεων και από τη νέα φάση της πανδημίας και θα επανεξετάσει τα ποσοστά κουρέματος των επιστρεπτέων προκαταβολών κατά τις επτά πρώτες φάσεις του συγκεκριμένου μέτρου. Χρονικά περιθώρια εκτιμάται ότι υπάρχουν τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο, καθώς μέχρι τότε έχει παραταθεί το περιθώριο για την εφάπαξ καταβολή του ποσού (με το πρόσθετο κίνητρο της έκπτωσης του 15%), τη στιγμή που η έναρξη της διαδικασίας αποπληρωμής των δόσεων έχει μετατεθεί χρονικά για τον Ιούνιο.

Άμεσες παρεμβάσεις

Την πρόθεση της κυβέρνησης για τη λήψη μέτρων στήριξης των πληγέντων επαγγελματιών και εργαζομένων από τα νέα περιοριστικά μέτρα γνωστοποιεί με δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. «Η κυβέρνηση, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης δημιούργησε ένα επαρκές “δίχτυ προστασίας” πάνω από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, λαμβάνοντας έγκαιρα, τολμηρά και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης της κοινωνίας, που επεκτείνονται και το 2022, συνολικού ύψους 43,3 δισ. ευρώ», αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών και προσθέτει, «Μέτρα που, αποδεδειγμένα, κράτησαν όρθιο τον παραγωγικό ιστό της πατρίδας μας, έδωσαν τη δυνατότητα στην αγορά να επανεκκινήσει δυναμικά, προστάτευσαν τις θέσεις εργασίας, ενίσχυσαν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».

«Σε αυτές τις παρεμβάσεις», σημειώνει ο κ. Σταϊκούρας, «πρόσφατα προστέθηκαν η μετάθεση πληρωμής της επιστρεπτέας προκαταβολής, η επέκταση του προγράμματος των παγίων δαπανών, η επέκταση του προγράμματος “Συν-Εργασία”, με την επιδότηση μέρους του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους για εργαζόμενους». Για τη νέα φάση της πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν ο υπουργός Οικονομικών τονίζει την ετοιμότητα της κυβέρνησης να λάβει πρόσθετα μέτρα. «Και είμαστε έτοιμοι, παρακολουθώντας τη δυναμική της οικονομίας και με γνώμονα τις εξελίξεις και τα στοιχεία της πραγματικής οικονομίας, με ψυχραιμία και σύνεση, με γρήγορα αντανακλαστικά αλλά όχι βεβιασμένα, να ενεργήσουμε και πάλι, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της χώρας» υπογραμμίζει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Αναλυτικά οι 3 φάσεις των μέτρων

Η ανακοίνωση της επαναφοράς των αναστολών συμβάσεων εργασίας είναι θέμα ημερών, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται αυτή τη στιγμή όχι στο αν θα επανέλθει το μέτρο, αλλά το ποιοι θα είναι οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας τους οποίους θα αφορά. Η νυχτερινή διασκέδαση είναι δεδομένη καθώς το «πλαφόν» στο ωράριο τα μεσάνυχτα πρακτικά ισοδυναμεί με «λουκέτο». Από την άλλη, θεωρείται εξαιρετικά πιθανό ότι θα υπάρχουν διευκολύνσεις και για την εστίαση (μένει να φανεί η έκταση του δικαιώματος χρήσης των αναστολών από τις επιχειρήσεις), με τον κατάλογο να περιλαμβάνει όχι μόνο τα εστιατόρια, αλλά και τις καφετέριες.

Η δεύτερη φάση των μέτρων στήριξης θα αφορά τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Στελέχη του οικονομικού επιτελείου υποστηρίζουν ότι δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, καθώς μέχρι και τώρα (σ.σ.: μέχρι και χθες) η οικονομία λειτουργούσε χωρίς κανέναν περιορισμό. «Θα πρέπει να δούμε τον αντίκτυπο των περιοριστικών μέτρων ύστερα από ένα εύλογο χρονικό διάστημα και ανάλογα με το πόσο θα διαρκέσει η νέα φάση της πανδημίας».

Πρακτικά, όπως εξηγεί αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος, το οικονομικό επιτελείο θα επιχειρήσει να «μετρήσει» τις συνέπειες τις επόμενες εβδομάδες ώστε να ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων (σ.σ.: μη καταβολή μέρους του ενοικίου, με ταυτόχρονη αποζημίωση των ιδιοκτητών των ακινήτων, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, τόνωση της ρευστότητας κ.λπ.), εκμεταλλευόμενο το γεγονός ότι για τις επόμενες εβδομάδες πρακτικά οι επιχειρήσεις δεν έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιες υποχρεώσεις.

Με την αναστολή των συμβάσεων εργασίας θα έχει φύγει το βάρος του μισθολογικού κόστους, ενώ ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ (σ.σ.: για όσους επαγγελματίες έχουν εταιρικά ακίνητα) θα πρέπει να πληρωθούν στο τέλος Ιανουαρίου. Έως τότε θα έχουν ληφθεί και ανακοινωθεί οι τελικές αποφάσεις. Ούτως ή άλλως για το τέλος Ιανουαρίου δεν υπάρχει πλέον η υποχρέωση καταβολής της πρώτης δόσης της επιστρεπτέας προκαταβολής, ενώ με δεδομένη την εξέλιξη της πανδημίας θα πρέπει να θεωρείται σίγουρη η περαιτέρω παράταση στην προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη ρύθμιση των οφειλών που συσσωρεύτηκαν μέσα στην πανδημία.

Περισσότερες ρυθμίσεις

Το πιο πιθανό είναι ότι όλη η διαδικασία θα πάει πίσω, ενώ είναι επίσης εξαιρετικά πιθανό να εμπλουτιστεί ο κατάλογος των οφειλών που θα μπορέσουν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση ώστε να δοθεί «ανάσα» ρευστότητας και για τη νέα φάση της πανδημίας.

Στην 3η φάση των μέτρων στήριξης θα επιδιωχθεί να ενταχθούν οι επιχειρήσεις που θα έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Έχοντας πλέον εικόνα για τις απώλειες εσόδων και κατά τη διάρκεια της 5ης φάσης της πανδημίας, το οικονομικό επιτελείο θα βάλει στο τραπέζι το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των ποσοστών κουρέματος των επιστρεπτέων προκαταβολών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επαγγελματίες που θα έχουν υποστεί τα μεγαλύτερα οικονομικά πλήγματα να ανακάμψουν οικονομικά και να αποφύγουν τα λουκέτα.

Οι αποφάσεις ως προς αυτό το θέμα θα πρέπει να ληφθούν στις αρχές της άνοιξης και σε κάθε περίπτωση πριν λήξει η προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή των επιστρεπτέων προκαταβολών με «αντάλλαγμα» το πρόσθετο κούρεμα του 15%. Και αυτό γιατί θα πρέπει να έχει προαποφασιστεί σε τι ποσό αντιστοιχεί αυτό το 15%.

ΣΥΡΙΖΑ: Σε οικονομική ασφυξία οδηγούνται εργαζόμενοι του θεάματος- ακροάματος και της εστίασης

Η τομεάρχης Πολιτισμού της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, Σία Αναγνωστοπούλου, σε δήλωση της υποστηρίζει ότι «σε οικονομική ασφυξία οδηγούνται οι εργαζόμενοι του θεάματος- ακροάματος και της εστίασης, λόγω των καινούργιων μέτρων ανάσχεσης της πανδημίας» και επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση δεν έχει προνοήσει για αντίμετρα στήριξης».

Αναλυτικά η δήλωση:

«Σε οικονομική ασφυξία οδηγούνται οι εργαζόμενοι του θεάματος- ακροάματος και της εστίασης, λόγω των καινούργιων μέτρων ανάσχεσης της πανδημίας. Η κυβέρνηση δεν έχει προνοήσει για αντίμετρα στήριξης Οι εργαζόμενοι στον χώρο του θεάματος ακροάματος, οι ερμηνευτές οι δημιουργοί, ο χώρος της εστίασης , για άλλη μια φορά θα αναγκαστούν να ‘’κατεβάσουν αυλαία’’ ,αναγκαστικά αυτή τη φορά, πράγμα που θα σημάνει την ηθική και κυρίως οικονομική καταστροφή για όλους όσους βιοπορίζονται σε κάθε τομέα αντίστοιχης δραστηριότητας. Και ας έχουν πληγεί σοβαρά από την υγειονομική κρίση ήδη από το 2020 και ας δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία ότι ο τομέας των τεχνών ,του πολιτισμού και του θεάματος είναι αυτός που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση και το εισόδημα. H εγκληματική αδυναμία της κυβέρνησης να δράσει με ορθολογισμό, τους οδηγεί για άλλη μια φορά σε οικονομική ασφυξία. Χωρίς μουσική και μέχρι τις 12.00, και έως 6 καθήμενοι σε κάθε τραπέζι, όπως επιτάσσει η ανεξέλεγκτη έκταση της πανδημίας, αλλά χωρίς πρόσθετη οικονομική στήριξη, χωρίς ενισχύσεις και αποζημίωση για τον προγραμματισμό και την τροφοδοσία που έγιναν από τις επιχειρήσεις εστίασης, θεάματος-ακροάματος, για την περίοδο των εορταστικών ημερών. Δεν χρειάζεται να τους κλείσει με αυστηρό λοκντάουν, τους αναγκάζει να βάλουν λουκέτο μόνοι τους, τους οδηγεί σε έναν δεύτερο ‘’θάνατο’’.

Κι όμως μέχρι πρότινος στα διαγγέλματα του, μιλούσε ο ανέμελος πρωθυπουργός για το τελευταίο μίλι της πανδημίας που τιθάσευσε και μετά φυσικά έφευγε για διακοπές. Εν τω μεταξύ άπειρες παλινωδίες στην διαχείριση, μπρος πίσω στις εξαγγελίες σχετικά με την ταχεία εξάπλωση της παραλλαγής Omicron και εν χορώ οι υπουργοί της κυβέρνησης να τονίζουν πως δεν θα λάβουν περιοριστικά μέτρα. Ενδιάμεσα, στα πεταχτά, έκαναν και μια σύσκεψη κατόπιν εορτής, για να ανατρέψουν το ένα μετά το άλλο τα ημίμετρα που είχαν λάβει, έτσι ώστε να μην ισχύει τίποτα στο τέλος και να οδηγούνται οι πολίτες σε μια σχιζοειδή πραγματικότητα. Στην ψήφιση μάλιστα του προϋπολογισμού του 2022, περιέκοψαν δραστικά και με κυνισμό, το δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας. Βεβαίως η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων απαιτεί υγειονομικά μέτρα και πρωτόκολλα και μάλιστα εγκαίρως, απαιτεί όμως και την ενίσχυση των ανθρώπων που πλήττονται άμεσα από την υλοποίηση τους. Μην ξεχνάμε ότι ο ευρύτερος χώρος του πολιτισμού έχει σταματήσει να λαμβάνει ενίσχυση από τον Ιούλιο του 2021.

Αν μπορεί ο δήμαρχος Αθηναίων, ο δήμαρχος «της καρδιάς σας»’, να διαθέτει στον αγαπημένο του τραγουδιστή Σάκη Ρουβά, 215.000 ευρώ για 17 λεπτά άρτου και θεάματος, γιατί η κυβέρνηση δεν πράττει αναλόγως και για τους συναδέλφους του καλλιτέχνες; Όταν μάλιστα η αύξηση των κρουσμάτων μεταξύ εργαζομένων, οδηγεί πολλά μουσικά σχήματα και θιάσους σε αναστολή παραστάσεων, όπως και το μέτρο της ακύρωσης όλων των δημοσίων παραστάσεων μέχρι και τα Θεοφάνεια, δημιουργώντας ανασφάλεια στο σύνολο των παραγωγών. Εδώ, γιατί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν δείχνει την αντίστοιχη γαλαντομία, ως προς την αποζημίωση των καλλιτεχνών και των άλλων εργαζομένων του χώρου που πλήττονται; Αυτό είναι ένα από τα πολλά συμπτώματα μιας νοσηρής παθολογίας που κουβαλά εγγενώς αυτό το κυβερνητικό σχήμα και που οδηγεί στην εγκληματική διαχείριση της πανδημίας, αλλά και στην απαξίωση της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι τραγικά ανεύθυνοι και επικίνδυνοι! Πρέπει να φύγουν!».

ΚΙΝΑΛ: Προτάσεις για τη στήριξη των επαγγελματιών που πλήττονται άμεσα από τα νέα μέτρα.

Ο τομέας Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε ανακοίνωση του αναφέρει τα εξής:

«Κανένα μέτρο στήριξης από την κυβέρνηση δεν άκουσαν οι επαγγελματίες οι οποίοι θα υποστούν τις άμεσες οικονομικές συνέπειες από την εφαρμογή των νέων μέτρων κατά της πανδημίας. Επαγγελματίες που βιώνουν αισθητή πτώση τζίρου τους τελευταίους μήνες λόγω της υγειονομικής κατάστασης, έχοντας ταυτόχρονα συσσωρευμένες υποχρεώσεις από το παρελθόν και αδυναμία πρόσβασης στη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Κλάδοι όπως τα κέντρα διασκέδασης και τα club, αλλά και εργαζόμενοι όπως οι μουσικοί και οι Dj’s πλήττονται καίρια, ενώ συνολικά ο κλάδος της εστίασης θα υποστεί σημαντική πτώση τζίρου, χωρίς κανείς να μπορεί να προσδιορίσει το χρονικό διάστημα που θα ισχύσουν τα νέα μέτρα. Το Κίνημα Αλλαγής προτείνει συγκεκριμένη δέσμη μέτρων για την ουσιαστική στήριξη, ανακούφιση και ενίσχυση όλων όσοι πλήττονται πραγματικά.

Μέτρα ενίσχυσης

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους κλάδους που θα μείνουν πρακτικά κλειστοί

Επιδότηση ενοικίου τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο για τις άμεσα πληττόμενες επιχειρήσεις

Εκ νέου υπαγωγή των επιχειρήσεων που πλήττονται στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών, με αναθεώρηση του πλαφόν ενίσχυσης και μείωση στο 20% της πτώσης τζίρου ως προϋπόθεση υπαγωγής

Μέτρα ανακούφισης

Αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων για 3 μήνες για τις άμεσα πληττόμενες επιχειρήσεις

Μη επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για τις άμεσα πληττόμενες επιχειρήσεις

Μέτρα ενίσχυσης

Αναστολή εργασίας τον Ιανουάριο για όλους τους εργαζόμενους των άμεσα πληττόμενων επιχειρήσεων

Δυνατότητα για επιδότηση εργασίας τον Ιανουάριο στο 20% των εργαζόμενων των επιχειρήσεων που σημειώνουν πτώση τζίρου πάνω από 20% λόγω των περιορισμών ».

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης αναφέρεται «Η κυβερνητική παλινωδία αναφορικά με τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, δίνει την χαριστική βολή στην εστίαση. Με τρόπο ανεπίτρεπτο και βάρβαρο, οι επιχειρήσεις της εστίασης θα υποστούν τεράστια ζημιά, έχοντας ήδη προμηθευτεί πρώτες ύλες και έχοντας προβεί σε προσλήψεις προσωπικού, αφού η λειτουργία τους πρακτικά αναστέλλεται με κυβερνητική απόφαση, χωρίς η κυβέρνηση να τους αποζημιώνει! Είναι αδιανόητο, ο κλάδος από τον οποίο εξαρτώνται εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες να αντιμετωπίζεται ως “εσωτερικός εχθρός”».

Το ΜέΡΑ25 σε ανακοίνωση του αναφέρει «Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν επαναπαύεται στις γνώριμες συνταγές της για την αντιμετώπιση των εξάρσεων της πανδημίας: είναι φανερό ότι μοχθεί να γίνεται όλο και χειρότερη! Σχεδόν μπορούμε να δούμε τη λάμψη στα πρόσωπα του Υπουργικού Συμβουλίου, όταν μετά τη ρουτινιάρικη επανάληψη ανέξοδων, αυταρχικών και αναποτελεσματικών μέτρων όπως το «κυνήγι των μαγισσών» της εστίασης, της μουσικής και των πάρτι, κάποιος πρόσθεσε «ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΣΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΜΕ». Σχεδόν μπορούμε να δούμε τη σαμπάνια ν’ ανοίγει, το “feliz navidade” ν’ ακούγεται λίγο δυνατότερα και χαρούμενες σέλφι να τραβιούνται με το πάρσιμο της απόφασης να καταδικαστούν για ακόμα μια φορά εργαζόμενοι και επιχειρήσεις της εστίασης στην ανέχεια, χωρίς να προβλέπεται ούτε μισό μέτρο για την στήριξη των πληττόμενων πολιτών, που αντί για βασιλόπιτα φέτος θα φάνε τις αερολογίες του κ. Μητσοτάκη και του κ. Σταϊκούρα (για να μη «γίνουν και 300 κιλά» όπως προειδοποιούσε ο Άδωνις Γεωργιάδης). Δεν ξέρουμε αν το εύθυμο κλίμα έγινε λίγο πιο εύθυμο στη σκέψη ότι όλα αυτά τα μέτρα πάρθηκαν μία ακριβώς μέρα μετά τον επίσημο και βαρυσήμαντο καθησυχασμό του Υπουργού Υγείας ότι το «εκτελεστικό απόσπασμα» θα περίμενε να τελειώσουν οι εορτασμοί της έλευσης άλλου ενός χρόνου με τη «Μητσοτάκης Α.Ε.» στην κυβέρνηση. Δε μιλάμε καν για τα ελάχιστα, άκρως απαραίτητηα μέτρα ουσιαστικής οικονομικής στήριξης: γενναίες διαγραφές των χρεών της πανδημίας, με ενίσχυση των εργαζομένων που θα μπουν σε αναστολή και με ανεπίστρεπτες "επιστρεπτέες”. Μιλάμε για την ελάχιστη ανθρωπιά να μην υφίστανται οι πολίτες το «μαρτύριο της σταγόνας», εξ αιτίας μιας κυβέρνησης που δρα χωρίς σχέδιο, χωρίς συνεκτικές και αποτελεσματικές πολιτικές, και τελικά, χωρίς νοιάξιμο. Αλλά όπως φαίνεται, το μόνο πρωτοχρονιάτικο δώρο της «Μητσοτάκης Α.Ε.» στους πολίτες είναι η επιβεβαίωση ότι δε μπορούν να περιμένουν από αυτή να ανταποκριθεί ούτε στο ελάχιστο στις υποχρεώσεις μιας δημοκρατικής κυβέρνησης, απελευθερώνοντας όσους εγκλωβίστηκαν στις επικοινωνιακές υποσχέσεις της να πράξουν αναλόγως».

