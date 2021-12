Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η ανάδρομη Αφροδίτη και τα... παράπονα (βίντεο)

Ζώδια

Οι αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Σήμερα έχουμε πολύ μεγάλη αντοχή», είπε η Λίτσα Πατέρα, ξεκινώντας την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Σελήνη στο Σκορπιό φέρνει κάποια παράπονα και γι’ αυτό τώρα χρειάζεται υπομονή.

Η Λίτσα Πατέρα πρόσθεσε ότι όταν η Αφροδίτη γίνεται ανάδρομη πλήττονται και τα οικονομικά και τα ερωτικά.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα προχώρησε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

