Συνταγογράφηση για ανασφάλιστους: Από Φεβρουάριο μόνο σε δημόσιες δομές υγείας

Για την αποφυγή περαιτέρω πίεσης στις δημόσιες υγειονομικές μονάδες λόγω της έξαρσης της πανδημίας.

Από 1η Φεβρουαρίου θα ισχύσει η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους πολίτες, μόνο από ιατρούς δημόσιων νοσοκομείων και δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, αυτό θα συμβεί για την αποφυγή περαιτέρω πίεσης στις δημόσιες υγειονομικές μονάδες, λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας:

"Η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους πολίτες, μόνο από ιατρούς δημόσιων νοσοκομείων και δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, θα ισχύσει από την 1η Φεβρουαρίου του 2022, για την αποφυγή περαιτέρω πίεσης στις δημόσιες υγειονομικές μονάδες, λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19."

