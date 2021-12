Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα - Όμικρον: Πάνω από το 60% των κρουσμάτων είναι με την μετάλλαξη

Η Μίνα Γκάγκα κάλεσε τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να τηρήσουν όλα τα μέτρα.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα αναφέρθηκε στο νέο ρεκόρ κρουσμάτων καθώς και στον υπερβολικό αριθμό διασωληνωμένων, ενώ τόνισε ότι πάνω από το 60% των κρουσμάτων είναι με την Μετάλλαξη Όμικρον.

Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να τηρήσουν όλα τα μέτρα, προστατεύοντας ιδιαίτερα τους ευπαθείς και τους ηλικιωμένους.

«Μαζί με όλη την προσοχή που δίνουμε για να μην μεταδοθεί η νόσος, έχουμε περιορίσει τις επισκέψεις μας στα νοσοκομεία και την αιμοδοσία» ανέφερε, προσθέτοντας την ανάγκη που υπάρχει για μετάγγιση αίματος. Γι' αυτό κάλεσε τους πολίτες να δώσουν αίμα.

«Δεν χρειάζεται PCR τεστ αν το rapid test βγει θετικό» επισήμανε μετά την Βάνα Παπαευαγγέλου και η Μίνα Γκάγκα, τονίζοντας ότι είναι αρκετό το θετκό rapid test για να μείνει κάποιος σε καραντίνα.

