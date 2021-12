Life

“Μήλο μου κόκκινο”: Οι Έλληνες του κόσμου ενώθηκαν και χορεύουν “μαζί” συρτό (βίντεο)

Η εικόνα αυτή ξεπροβάλλει από το βίντεο «Ένας κόσμος- μια αγάπη- ένας χορός», όπου ακούγεται το δημοτικό τραγούδι «Μήλο μου κόκκινο».





Από διάφορες γωνιές της Γης ακούγεται το δημοτικό τραγούδι «Μήλο μου κόκκινο», ενώ Έλληνες που ζουν σε όλο τον πλανήτη χορεύουν «μαζί» το παραδοσιακό συρτό. Η εικόνα αυτή ξεπροβάλλει από το βίντεο «Ένας κόσμος- μια αγάπη- ένας χορός», που δημοσιεύτηκε στις 22 Δεκεμβρίου και «αγκαλιάστηκε» αμέσως από ομογενείς- και όχι μόνο.





Το βίντεο είναι το αποτέλεσμα της δημιουργικής συνεργασίας ελληνικών χορευτικών συγκροτημάτων από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Ρωσία, την Αργεντινή, το Κατάρ, την Αυστραλία και την Ελλάδα (Κρήτη).





Η ιδέα, όμως, ήρθε από τη Μόσχα, και συγκεκριμένα από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (ΚΕΠ). Η Ρωσίδα Ναταλία Νεχάεβα, μαζί με την καλλιτεχνική διευθύντρια του συγκροτήματος χορού του ΚΕΠ Οξάνα Ρακτσέγεβα αποφάσισαν να ενώσουν χορευτικά τους Έλληνες που ζουν σε διάφορες χώρες του κόσμου.

«Από τα παιδικά μου χρόνια, διαβάζοντας τους Ελληνικούς Μύθους λάτρεψα τον ελληνικό κόσμο!», λέει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Ναταλία Νεχάεβα και σημειώνει: «δεν έχω ελληνικές ρίζες, αλλά έχω βάλει στόχο να προωθήσω σε όλο τον κόσμο την ελληνική παραδοσιακή κουλτούρα».





Η Οξάνα Ρακτσέγεβα, για την Πρωτοχρονιά, ταξίδεψε από τη Μόσχα στην αγαπημένη της, όπως τονίζει, Κέρκυρα. Δεν χορεύει μόνο, αλλά μελετάει επιστημονικά τους ελληνικούς χορούς και γράφει το διδακτορικό της, με θέμα την ιστορία των αρχαίων ελληνικών χορών. «Η Κέρκυρα είναι αγαπημένος μου προορισμός, εδώ μελετάω τους νησιωτικούς χορούς, απέκτησα πολλούς φίλους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για το βίντεο- πρότζεκτ «Ένας κόσμος- μια αγάπη- ένας χορός», λέει: «Συνεργαστήκαμε άριστα με ελληνικά χορευτικά συγκροτήματα ανά τον κόσμο. Θα δημιουργήσουμε και αλλά βίντεο, με άλλους χορούς/τραγούδια, με τη συμμέτοχη χορευτικών από όλες τις ηπείρους. Δημιουργήσαμε ένα διαδικτυακό παγκόσμιο ελληνικό χωριό και δεν έχει σημασία σε ποια γλώσσα μιλάμε, αρκεί να κάνουμε σωστά ελληνικά βήματα!», λέει.

Ένας από τους συντελεστείς του πρότζεκτ είναι ο Γιάννης Κωφόπουλος, ο οποίος ζει στη Μόσχα εδώ και οχτώ χρόνια και ως μουσικός κι ερμηνευτής έχει βραβευτεί αρκετές φορές για τη συμμετοχή του με ελληνικά τραγούδια, σε διαγωνισμούς στη Ρωσία. «Με το συλλογικό αυτό βίντεο θέλουμε να συνδέσουμε τον κόσμο ολόκληρο.





Για όλους τους συμμετέχοντες δεν είναι απλώς ένα βίντεο, είναι όραμα, είναι πόνημα, γιατί όλοι εμείς υπηρετούμε με αγάπη τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική παράδοση», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κωφόπουλος.

Στο βίντεο- πρότζεκτ έλαβαν μέρος, μαζί με το χορευτικό συγκρότημα του ΚΕΠ Μόσχας, το συγκρότημα της ελληνοαμερικανικής παραδοσιακής Ένωσης «Greek American Folklore Society», από τη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, η ξακουστή χορευτική ομάδα του Παπαδόκωστα από το Ηράκλειο της Κρήτης, το χορευτικό της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας της Αδελαΐδας, στην Αυστραλία (Greek Orthodox Community of SA Dance Academy), η χορευτική ομάδα Οδυσσέας (Odyssey) από την Οτάβα του Καναδά (Dance Troupe), το χορευτικό «Grupo Oniramou» από το Μπουένος Άιρες της Αργεντινής και το ελληνικό παραδοσιακό συγκρότημα από την Ντόχα του Κατάρ (Greek Folk Dancing Qatar).

Ενθουσιασμένος από τη συμμετοχή του στο πρότζεκτ δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο χοροδιδάσκαλος Γιάννης Οικονόμου, από την Ακαδημία Χορού της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας της Αδελαΐδας, στην Αυστραλία. «Με χαρά και περηφάνια λάβαμε την πρόταση από τη Μόσχα», λέει και προσθέτει: «Έχουμε πολλά συγκροτήματα, συνολικά 90 άτομα, ηλικίας από 5 έως 80 χρόνων, μαθαίνουν ελληνικούς χορούς».

Ο κ. Οικονόμου πιστεύει ότι η τρίτη γενιά Ελλήνων μεταναστών αγαπάει πολύ περισσότερο τον χορό. «Με κάθε βήμα περνάει στην ψυχή και τη ζωή η παράδοση, οι ρίζες μας», υπογραμμίζει ο χοροδιδάσκαλος, ο οποίος ανήκει στην τελευταία γενιά Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία. Είναι από τα Γιάννενα, όπου από μικρός συμμετείχε στα χορευτικά, αλλά έφυγε για την Αυστραλία πριν από 17 χρόνια. «Ευχόμαστε, στην καινούρια χρονιά να κρατάμε γερά την υγεία μας, αλλά και τα χέρια μας σφιχτά, σαν σε έναν μεγάλο κυκλικό, ελληνικό, παγκόσμιο χορό. Όταν είμαστε ενωμένοι, είμαστε ανίκητοι», τονίζει.

Η Φωτεινή Μπακοχρήστου ζει και εργάζεται εδώ και επτά χρόνια στο Κατάρ. «Στο χορευτικό συμμετέχω τρία χρόνια. Ήταν καταπληκτική ιδέα το πρότζεκτ "Ένας κόσμος- μια αγάπη- ένας χορός", στο οποίο λάβαμε μέρος», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Μπακοχρήστου, η οποία εργάζεται ως υπεύθυνη Έρευνας στο Γραφείο της Προέδρου του Ιδρύματος Qatar Foundation (Shaikha Moza Bint Nasser Al Thani, μητέρα του Εμίρη του Κατάρ), ενώ πριν, για πέντε χρόνια, εργαζόταν σε ερευνητικά πρότζεκτ για τα στάδια του World Cup2022.

«Δεν ανήκω στους Έλληνες μετανάστες που νιώθουν έντονα τον νόστο για την πατρίδα, απλώς ζω κι εργάζομαι "λίγο μακριά" από την αγαπημένη μου Αθήνα», λέει και συμπληρώνει πως η συμμετοχή στο ελληνικό χορευτικό, τη βοηθάει πολύ. «Βρίσκομαι σε μια κοινότητα δικών μου ανθρώπων και δεν νιώθω μακριά από την Ελλάδα, γιατί δεν ξέρω πότε θα επιστρέψω, καθώς θα μείνω στο Κατάρ όσο έχω δουλειά εδώ», εξηγεί.

Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το «Μήλο μου κόκκινο» έχει ήδη 37.340 διαδικτυακές επισκέψεις από ανθρώπους που γοητεύτηκαν με τον σεβασμό στην παράδοση που έδειξαν οι χορευτές αλλά και οι μουσικοί από την Ελλάδα, τη Ρωσία, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ.

Στην εκτέλεση του παραδοσιακού τραγουδιού συμμετείχαν οι: Ιωάννης Κωφόπουλος (Φωνή, κρουστά, επιμέλεια), Γκενάντι Λαβρεντίεβ (βιολί, κιθάρα, ηχοληψία- παραγωγή), Grekobanda (Μόσχα Ρωσία), Κώστας Διαμαντάκης (κρητική λύρα, φωνή), Μιχάλης Παπαδάκης (λαούτο), μουσικό συγκρότημα Παπαδόκωστα, Ηράκλειο Κρήτης, Σοφία Δημητρακοπούλου (φωνή), Σταμάτης Δημητρακόπουλος (φωνή), Πήτερ Μπούρνιας (κλαρίνο), Μάικ Πλουμπίδης (κιθάρα), μουσικό συγκρότημα Φλόγα (Αδελαΐδα, Αυστραλία), Γιάννης Μαντάς (κρητική λύρα, λαούτο, φωνή), Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.