ΕΟΠΥΥ: Διακοπή σύμβασης με κλινικές που “διώχνουν” ασθενείς με κορονοϊό

Θα καταγγελθεί η σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ σε όσες ιδιωτικές κλινικές δηλώσουν αδυναμία να αναλάβουν Covid περιστατικά.

Από τη Δευτέρα 03.01.22 ενεργοποιείται το επικαιροποιημένο σχέδιο συνεργασίας του υπουργείου Υγείας με τις ιδιωτικές κλινικές που στοχεύει να ενισχύσει το ΕΣΥ στην Αθήνα με επιπλέον τουλάχιστον 300 απλές κλίνες νοσηλείας για Covid περιστατικά.

Ήδη το ΕΣΥ, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, ενισχύεται από τις ιδιωτικές κλινικές με το σύνολο των κλινών ΜΕΘ, με την αρωγή σε διαχείριση περιστατικών και στις περιοχές όπου υπήρξε ανάγκη στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία με ένταξη σε αυτό άνω των 700 απλών κλινών για διαχείριση Covid και non-Covid περιστατικών από ιδιώτες.

Σημειώνεται ότι η μέχρι στιγμής ανταπόκριση των ιδιωτικών κλινικών είναι απολύτως συμβατή με όσα έχει ζητήσει το υπουργείο Υγείας.

«Ωστόσο, στις λίγες ιδιωτικές κλινικές που θα δηλώσουν αδυναμία να ανταποκριθούν στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα και δεν θα συμμετάσχουν, με απόφαση του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη θα καταγγελθεί η σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς δεν υπάρχει λόγος να διατηρείται σύμβαση με κλινικές που αδυνατούν να συμβάλλουν στην παρούσα συγκυρία με διαχείριση και Covid περιστατικών» επισημαίνεται.

