Πρωτοχρονιά - Πλακιωτάκης: ευχές σε ναυτικούς και λιμενικούς εν πλω (εικόνες)

Ο Υπουργός Ναυτιλίας συνομίλησε με ναυτικούς μας που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του πλανήτη και με πληρώματα σκαφών του ΛΣ που περιπολούσαν στην αλλαγή του έτους.

Τις ευχές του για τη νέα χρονιά, σε πλοιάρχους και πληρώματα απέστειλε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης μαζί με τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχο Θεόδωρο Κλιάρη και τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη, επικοινωνώντας μαζί τους από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ο κ. Πλακιωτάκης επικοινώνησε με το Φ/Γ "M/V KYDONIA" που βρίσκεται δεμένο στην Αλγερία, με το δεξαμενόπλοιο "M/V CHRISTINA" που βρίσκεται εν πλω στον Ατλαντικό Ωκεανό, με το δεξαμενόπλοιο "MARAN GAS ITHACA" που βρίσκεται εν πλω στον Ατλαντικό Ωκεανό με προορισμό το Sabine Pass και τέλος, με το φορτηγό "MARIA D" που βρίσκεται εν πλω στον Ειρηνικό Ωκεανό, με προορισμό την Αυστραλία.

«Σας ευχαριστούμε γιατί σε μια πραγματικά δύσκολη χρονιά, καταφέρατε να κρατήσετε την ελληνική ναυτιλία στην κορυφή του κόσμου», είπε ο κ. Πλακιωτάκης και συνέχισε: «Εύχομαι ο νέος χρόνος που τώρα ξεκινά, να φέρει υγεία, και ευτυχία σε σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Καλές θάλασσες σε όλες και όλους».

Παράλληλα, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συνομίλησε και με τα σκάφη του Λιμενικού (ΠΛΣ 134, ΠΛΣ 604 και ΠΑΘ 050)που πραγματοποιούσαν περιπολία στη Μεγίστη, τη Σάμο και τη Μυτιλήνη αντίστοιχα.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ από κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα» είπε ο κ. Πλακιωτάκης, «για την αποτελεσματική φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων μας και τη σωτηρία χιλιάδων συνανθρώπων μας το 2021. Εύχομαι η νέα χρόνια να σημάνει το τέλος της πανδημίας και να φέρει υγεία και πολλές ευτυχισμένες στιγμές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Καλή χρονιά σε όλες και όλους σας».

