Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός ανάμεσα σε Πάτρα και Ναύπακτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωτοχρονιάτικη επίσκεψη του "Εγκέλαδου" σην Δυτική Ελλάδα.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινσιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφηκε στις 15:02 της Πρωτοχρονιάς.

Ο σεισμός, έγινε αισθητός σε ορισμένες περιοχές της Πάτρας και της Ναυπάκτου, καθώς το επίκεντρο του εντοπίζεται σε απόσταση 9 χιλιομέτρων δυτικά - νοτιοδυτκά της Ναυπάκτου και 12 χιλιομέτρων βόρεια της Πάτρας.

Το εστιασκό βάθος του σεισμού εκτιμήθηκε στα 12,2 χιλιόμετρο.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: “Σαρώνει” η Όμικρον σε Αττική και μεγάλες πόλεις

Ο Καρέλιας “χρύσωσε” τους εργαζόμενους για άλλη μια χρονιά

Η Σακελλαροπούλου στην Προεδρική Φρουρά για την πρωτοχρονιάτικη πίτα (εικόνες)