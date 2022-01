Κοινωνία

Οδηγός παρέσυρε 10χρονο αγόρι και το εγκατέλειψε

Συνεχίζεται η αναζήτηση του ασυνείδητου οδηγού που παρέσυρε και τραυμάτισε το παιδί, ενώ προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο, μαζί με την μητέρα του.

Στις 5 το απόγευμα της 31ης Δεκεμβρίου ένα σκούρο αυτοκίνητο, που εκινείτο επί της οδού Ρήγα Φεραίου, σε κεντρική περιοχή της πόλης της Ρόδου, παρέσυρε ένα αγόρι 10 ετών, ενώ μαζί με τη μητέρα του και την αδερφή του επιχειρούσαν να περάσουν το δρόμο.

Ο οδηγός δεν σταμάτησε και εγκατέλειψε το σημείο.

Το αγοράκι τραυματίστηκε στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ευτυχώς ότι ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός.

Η Τροχαία Ρόδου συνεχίζει να αναζητά υλικό από κάμερες της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσει τον ασυνείδητο οδηγό, ενώ παράλληλα αναζητά πληροφορίες από πολίτες, που βρισκόταν στην περιοχή, για να βοηθηθεί στον εντοπισμό του.

