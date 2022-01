Κοινωνία

Σκιάθος: η απειλή του συζύγου, η καταγγελία και η σύλληψη που “ακυρώθηκε”

Έντρομη ζήτησε βοήθεια από τους αστυνομικούς η γυναίκα, φοβούμενη υπό το Κράτος απειλών από τον σύζυγο της, ωστόσο αργότερα του έπλεξε το εγκώμιο.

Ο εκνευρισμός της στιγμής έγινε αιτία ένας 45χρονος Σκιαθίτης να οδηγηθεί στην Αστυνομία, μετά από καταγγελία που υπέβαλε η σύζυγός του, που φέρεται να της είπε ότι θα δει τι θα πάθει, όταν γυρίσουν σπίτι…

Ωστόσο, αργότερα υποστήριξε δεν συνέβη κάτι σημαντικό και πως δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα υπηρεσίας Πρωτοδικών Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό φέρεται να διαδραματίστηκε προχθές το βράδυ, με το ζευγάρι να μεταφέρει το ένα από τα δύο του παιδιά, ηλικίας 14 ετών στο Νοσοκομείο. Τότε η γυναίκα αρνήθηκε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο, λέγοντας στον σύζυγό της πως φοβάται επειδή είναι μεθυσμένος.

Αυτός τότε φέρεται να την απείλησε λέγοντάς της «θα δεις τι θα πάθεις όταν γυρίσουμε στο σπίτι», χωρίς να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια.

Μετά από αυτό προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία κατά του άνδρα της, με τους αστυνομικούς να τον συλλαμβάνουν οδηγώντας τον στο τμήμα.

Εκεί η μητέρα των δύο ανήλικων παιδιών, είπε πως δεν αισθάνθηκε απειλή ότι θα της προκαλέσει κακό, αλλά φοβήθηκε να μπει στο αυτοκίνητο επειδή ο άνδρας της είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ και σκέφθηκε μήπως συμβεί κάποιο ατύχημα.

Υποστήριξε πως ποτέ δεν είναι οξύθυμος και δεν εκδηλώνει επιθετικές τάσεις, τόσο προς την ίδια, όσο και προς τα παιδιά, αποτελώντας πρότυπο συζύγου και πατέρα. Παράλληλα εξετάστηκε και το ποινικό του μητρώο και διαπιστώθηκε πως δεν έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για κάποια ανάλογη πράξη.

Τελικά ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή και δεν πρόκειται να διωχθεί ποινικά.

Πηγή: e-thessalia.gr





