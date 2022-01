Αθλητικά

Τένις - Σάκκαρη: ποδαρικό με το δεξί στην Αδελαΐδα

Με δύο “πρόσωπα” εμφανίστηκε η Μαρία Σάκκαρη, στην πρεμιέρα των αγωνιστικών υποχρεώσεων της για το 2022.

Πρεμιέρα με το δεξί έκανε η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Αδελαΐδας, "Adelaide International 1".

Η Ελληνίδα τενίστρια (Νο 6 στον κόσμο) νίκησε με 2-1 σετ (6-2, 0-6, 6-4) σε δύο ώρες και πέντε λεπτά την Ταμάρα Ζίντανσεκ (Νο 30) και πέρασε στον επόμενο γύρο της πρώτης διοργάνωσης της WTA για τη νέα χρονιά.

First main draw result of the 2022 season:



No.6 Maria Sakkari holds off Tamara Zidansek 62 06 64 in over two hours to advance in Adelaide.



The No.3 seed will face either Shelby Rogers or a qualifier in 2R.#AdelaideTennis pic.twitter.com/aDTjYisiiK — WTA Insider (@WTA_insider) January 3, 2022

Η Σάκκαρη κυριάρχησε στο πρώτο σετ με 6-2, όμως στο δεύτερο σετ υπέπεσε σε πολλά λάθη, δεν μπόρεσε να πάρει ούτε ένα γκέιμ με τη Σλοβένα αντίπαλό της να ισοφαρίζει.

Το 3ο σετ ήταν ντέρμπι με την Ελληνίδα να προηγείται με 3-0, την Ζίντανσεκ να ισοφαρίζει σε 3-3 και στη συνέχεια σε 4-4, με τη Σάκκαρη όμως να κάνει το μπρέικ και να επικρατεί με 6-4, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Main Draw at the Adelaide International (WTA 500), where Ash Barty and Aryna Sabalenka are the top two seeds.



1R: A rematch of the Indian Wells final between Paula Badosa and Victoria Azarenka. pic.twitter.com/CjmAtyLcL6

— WTA Insider (@WTA_insider) January 1, 2022

