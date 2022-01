Κοινωνία

Πειραιάς: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι

Στο όχημα επέβαιναν ένας νεαρός και μια κοπέλα. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.

Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο επιβαίνοντες οχήματος, 21 και 20 ετών αντίστοιχα, το οποίο υπό αδιευκρίνιστη αιτία έπεσε χθες βράδυ στη θαλάσσια περιοχή "ΗΕΤΙΩΝΑ" στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι δύο επιβάτες του οχήματος, ένας άνδρας και μία κοπελα, εξήλθαν μόνοι τους στον προβλήτα του λιμανιού, καλά στην υγεία τους, ενώ από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών δεν εντόπισαν άλλους επιβαίνοντες στο όχημα το οποίο πρόκειται να ανελκυθεί πρωινές ώρες σήμερα.

