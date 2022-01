Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: Πέθανε το πρόωρο βρέφος της 36χρονης διασωληνωμένης

Δεν τα κατάφερε το νεογέννητο της 36χρονης η οποία διασωληνώθηκε κατά την 22η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της.

Πέθανε το μωρό που γεννήθηκε πρόωρα την Κυριακή, από μία 36χρονη, η οποία νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με κορονοϊό.

Η γυναίκα διένυε την 22η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της και γέννησε χθες με καισαρική τομή, για να διασηλωνωθεί στη ΜΕΘ, αφού οι γιατροί έκριναν κρίσιμη την κατάσταση της υγείας της.

Παράλληλα, διασωλώνηθηκε και το βρέφος.

Σήμερα, λίγο μετά τις 14:00 το βρέφος έφυγε από τη ζωή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η μητέρα του δεν είχε εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού.

