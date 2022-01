Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Θωμαΐδης: Πιθανό και πάνω από 20000 κρούσματα στην Αττική σήμερα

Η πρόβλεψη του καθηγητή Αναλυτικής Χημείας για την πορεία των κρουσμάτων στην Αττική. Πότε «βλέπει» κορύφωση του κύματος.

«Οι μετρήσεις στα λύματα δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση, καθώς μέσα σε 20 μέρες έχει πενταπλασιαστεί το ιικό φορτίο στα λύματα της Αττικής, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί», δήλωσε στο MEGA ο καθηγητής Αναλυτικής χημείας, Νίκος Θωμαΐδης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι, τα κρούσματα στην Αττική «σίγουρα θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα».

Μάλιστα, δεν απέκλεισε σήμερα τα κρούσματα στην Αττική να ξεπεράσουν τις 20.000.

«Η διασπορά ξεκίνησε στις 16 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα δείγματα των λυμάτων και μέσα στην εβδομάδα προ Χριστουγέννων έγινε η πρώτη αύξηση, που κορυφώθηκε το τριήμερο των Χριστουγέννων» σημείωσε ο κ. Θωμαΐδης, υπογραμμίζοντας ότι οφείλεται κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 18 – 30 ετών, κάτι που αποτυπώνεται και στην «ταυτότητα» των κρουσμάτων.

«Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς με ακρίβεια πότε θα γίνει η κορύφωση του κύματος, αλλά φαίνεται ότι όπως εξελίσσεται μπορεί να είναι περίπου στις 20 Ιανουαρίου, αλλά μπορεί να έρθει και πιο γρήγορα, γιατί έχει γρήγορη εξέλιξη» κατέληξε.

