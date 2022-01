Πολιτική

Κορονοϊός: Θετικός ο Τσιάρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης νόσησε από κορονοϊό. Το μήνυμά του μέσω ανάρτησης.

Θετικός και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας στον κορονοϊό, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε σήμερα, μέσω ανάρτησής του.

Σύμφωνα με τα όσα έγραψε, βγήκε θετικό το PCR τεστ του και μπήκε σε καραντίνα.

«Με εξαιρετικά ήπια συμπτώματα χάρη στον πλήρη εμβολιασμό μου, βρέθηκα θετικός στον COVID-19 έπειτα από μοριακό έλεγχο PCR.

Ακολουθώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο παραμένω απομονωμένος και τις επόμενες μέρες θα ασκώ τα καθήκοντά μου εξ αποστάσεως», έγραψε ο Κώστας Τσιάρας.

Με εξαιρετικά ήπια συμπτώματα χάρη στον πλήρη εμβολιασμό μου, βρέθηκα θετικός στον COVID-19 έπειτα από μοριακό έλεγχο PCR.

Ακολουθώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο παραμένω απομονωμένος και τις επόμενες μέρες θα ασκώ τα καθήκοντά μου εξ αποστάσεως. — Kostas Tsiaras (@tsiaras_kostas) January 4, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Εξαδάκτυλος: Να πάει ο ΕΟΔΥ στα σχολεία - Νέες εξαιρέσεις από την καραντίνα

Μπακς: δεν… έφτασε ο Αντετοκούνμπο για τη νίκη

Άυλο συναινετικό διαζύγιο μέσω gov.gr