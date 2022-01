Τεχνολογία - Επιστήμη

ΠΙΣ για PCR τεστ: Κίνδυνος για την αξιοπιστία τους η μείωση της τιμής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τους λόγους για τους οποίους διαφωνεί με τη μείωση της τιμής των μοριακών τεστ εξηγεί σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

«Κινδύνους για την αξιοπιστία των τεστ για τον κορονοϊό μπορεί να δημιουργήσει η περαιτέρω μείωση της ανώτατης τιμής που σχεδιάζει η κυβέρνηση», σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Σε ανακοίνωσή του ο ΠΙΣ επισημαίνει ότι «η τιμή χρέωσης για την εξέταση PCR (μοριακός έλεγχος) στη χώρα μας κινείται στον μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. και συνεπώς καλύπτει τα έξοδα των διαγνωστικών εργαστηρίων και των ιατρείων. Γεγονός που εγγυάται και την ορθή διεξαγωγή του εργαστηριακού ελέγχου, αλλά και την ποιότητα του αποτελέσματος».

Και τονίζεται ότι, «η επιδημιολογική επιτήρηση της χώρας βασίζεται στην αξιοπιστία του επιστημονικού πρωτοκόλλου διενέργειας των PCR tests. Και το κόστος τους πρέπει να καλύπτεται πλήρως από την πολιτεία ή να αποζημιώνεται στον πολίτη, βάσει συγκεκριμένων ενδείξεων κατά την εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου. Θα πρέπει να συνυπολογισθεί η αμοιβή του επιστημονικού ιατρικού έργου και του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που εργάζεται σε αυτές τις υγειονομικές διαγνωστικές δομές με όλες τις προδιαγραφές βιοασφάλειας και εκτεταμένο ωράριο, ώστε να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών αυτήν την περίοδο».

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επαναλαμβάνει αυτό που δήλωσε σήμερα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρός του, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, την εκτίμηση ότι, «η περαιτέρω μείωση της τιμής μπορεί να επιφέρει μείωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα θα στερήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία από περιοχές όπου υπάρχουν μόνο μικρά εργαστήρια και όχι μεγάλοι πάροχοι, καθώς δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα των PCR τεστ και θα υποχρεωθούν να διακόψουν τη διεξαγωγή τους».

Τέλος ο ΠΙΣ τονίζει ότι «δεν είναι απαραίτητο μετά από ένα θετικό rapid test να ακολουθεί και PCR test, παρά μόνον όταν είναι απαραίτητη η έκδοση του πιστοποιητικού νόσησης».

Ειδήσεις σήμερα:

Άυλο συναινετικό διαζύγιο μέσω gov.gr

Πέτρος Φιλιππίδης: “Στο σφυρί” τα σπίτια του σε Ψυχικό και Σοφικό (βίντεο)



“Εργάνη”: Δεν δέχεται τα rapid test - Στον “αέρα” οι εργαζόμενοι