ΑΕΚ: Πέθανε ο Στέλιος Σεραφείδης

Έφυγε από τη ζωή μία από τις μεγάλες φυσιογνωμίες της ΑΕΚ. Το μήνυμα της Ένωσης.

Ο Στέλιος Σεραφείδης άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών, μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Μαζί του φεύγει και ένα μεγάλο κομμάτι της Ιστορίας της ΑΕΚ, την οποία πιστά υπηρέτησε για 70 χρόνια! Από το 1951 όταν εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της, τα τσικό όπως τα αποκαλούσαν τότε, μέχρι σήμερα που ήταν πρόεδρος της Ένωσης Παλαιμάχων του «Δικέφαλου». Τεράστια φυσιογνωμία κι ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες που έχουν φορέσει τη φανέλα της ομάδας, κατέκτησε τρία πρωταθλήματα (1963, 1968, 1971) στην 20ετή θητεία του ως παίκτης. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο του συλλόγου, διετέλεσε προπονητής τερματοφυλάκων έως το 1995 και έκτοτε συνέχισε να βρίσκεται κοντά στην ΑΕΚ.

Η προσφορά του έχει ήδη εκτιμηθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό, που η μορφή του κοσμεί έναν από τους τέσσερις πυλώνες στην «Αγιά Σοφιά», ενώ το νέο γήπεδο στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στα Σπάτα θα ονομαστεί «Σεραφείδιον».

Δυστυχώς δεν πρόλαβε να κάνει πραγματικότητα το τελευταίο μεγάλο όνειρό του το οποίο είχε εκμυστηρευτεί στην κάμερα του ΑΠΕ-ΜΠΕ πριν από 1,5 χρόνο. Το Μάιο του 2019 σε video από το εργοτάξιο -τότε- της «Αγιάς Σοφιάς», ο Στέλιος Σεραφείδης είχε πει: «Το θάνατο δεν το σκέφτηκα ποτέ, αλλά τα τελευταία χρόνια περνάει από το νου... Θα το προλάβουμε; Και εγώ και πολλοί άνθρωποι που είναι της ίδιας ηλικίας».

H ανάρτηση της ΑΕΚ για το χαμό του Στέλιου Σεραφείδη:

«Βυθισμένη στην πιο βαθιά θλίψη η οικογένεια της ΑΕΚ αποχαιρετά με σεβασμό και δέος τον αιώνιο αρχηγό της ομάδας μας, Στέλιο Σεραφείδη.

Η μορφή του, η ψυχή του, το αγωνιστικό του πάθος και η προσήλωσή του στην κιτρινόμαυρη ιδέα ταυτίστηκαν με την ίδια την ΑΕΚ. Η ανιδιοτέλειά του απέναντι στην αγαπημένη του ομάδα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για όλους μας.

Ο τεράστιος αγώνας, που έδωσε για να προλάβει να μπει στο νέο μας γήπεδο μπορεί τυπικά να μην δικαιώθηκε, αλλά η ψυχή του θα ζει αιώνια ανάμεσά μας και θα υπάρχει σε κάθε γωνιά του σπιτιού μας.

Όπως αιώνιοι ήταν οι αγώνες που έδωσε για να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο της ομάδας μας, την οποία αγάπησε περισσότερο και από τη ζωή του.

Η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ, οι συμπαίκτες του και ολόκληρος ο σύνδεσμος παλαιμάχων της ΑΕΚ και το ποδοσφαιρικό τμήμα αποχαιρετούν τον ηγέτη της ομάδας μας και απευθύνουν τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Καλό ταξίδι, Στέλιο Σεραφείδη!

Καλό ταξίδι, αιώνιε αρχηγέ της ΑΕΚ!»

Συντετριμμένος ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Δημήτρης Μελισσανίδης για την απώλεια του μεγάλου Στέλιου Σεραφείδη, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η μεγάλη οικογένεια της ΑΕΚ είναι από σήμερα ορφανή. https://t.co/aN3pO1bzIc

