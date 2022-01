Αθλητικά

Μάχες στην Σούπερ Λιγκ και στην Serie A

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών για όλα τα παιχνίδια.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση:

«Μετά την διακοπή για τις γιορτές των Χριστουγέννων, το ελληνικό και το ιταλικό πρωτάθλημα επιστρέφουν με σημαντικές αναμετρήσεις από τις οποίες κρίνονται πολλά τόσο για την κορυφή, όσο και για τις υπόλοιπες θέσεις της βαθμολογίας με ανταγωνιστικά παιχνίδια.

Στην Ελλάδα, ξεχωρίζει το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη στο Απόστολος Νικολαΐδης (Τετάρτη, 21:30). Οι «πράσινοι» έχουν δύο βαθμούς περισσότερους από τους «κίτρινους» με ένα παιχνίδι λιγότερο και σε περίπτωση νίκης εδραιώνονται στην πρώτη τετράδα, πλησιάζοντας και τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Στα άλλα σημαντικά παιχνίδια, η ΑΕΚ παίζει με την Λαμία εκτός έδρας (Τετάρτη 17:15), ο Απόλλων Σμύρνης με τον Ολυμπιακό (Τετάρτη, 19:30) στη Ριζούπολη και ο ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό (Τετάρτη, 19:30) στην Τούμπα.

Μεγάλο ντέρμπι στην Ιταλία

Γιουβέντους και Νάπολι αναμετρώνται το βράδυ της Πέμπτης στο «Γιουβέντους Στέιντιουμ» φιλοδοξώντας να κάνουν μια νέα αρχή στο πρωτάθλημα. Η Νάπολι, παρά το εντυπωσιακό της ξεκίνημα, έχει μείνει 7 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ και είναι στην τρίτη θέση, ενώ η Γιουβέντους είναι 5 βαθμούς πίσω από τους «Παρτενοπέι» στην 5η θέση. Σέντρα στο Τορίνο στις 21:45. Από το υπόλοιπο πρόγραμμα που διεξάγεται ολόκληρο την Πέμπτη 6/1, ξεχωρίζουν τα παιχνίδια της πρωταθλήτριας Ίντερ που δοκιμάζεται στην έδρα της Μπολόνια (13:30) και αυτό της Μίλαν που υποδέχεται τη Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο (19:30).

Ειδικά στοιχήματα για σκόρερ, κόρνερ και γκολ

Πλήθος στοιχηματικών επιλογών προσφέρει το Πάμε Στοίχημα τόσο για τα παιχνίδια της Superleague όσο και για αυτά της Serie A.

Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι και αυτά για την πρώτη/τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, τον νικητή των κόρνερ, το σύνολο των κόρνερ, την ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο/τελευταίο κόρνερ, το Τελικό Αποτέλεσμα & Over/Under, το Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη νίκη με μηδέν παθητικό, τη διαφορά νίκης και το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ.

Mέσω της εφαρμογής Opapp οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να δημιουργούν εύκολα και γρήγορα το δελτίο τους, να σκανάρουν τα αποδεικτικά και να κάνουν Cash Out οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αθλητικό κανάλι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντανά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο».