Κοινωνία

Εθνική Οδός: ανατροπή φορτηγού με σκουπίδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που συνέβη το τροχαίο ατύχημα με το φορτηγό Δήμου της Αττικής. Κυκλοφοριακό “έμφραγμα” στην περιοχή. Δείτε εικόνες που έστειλε αναγνώστης του Ant1news.gr

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή φορτηγού που μετέφερε σκουπίδια σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Το φορτηγό του Δήμου Νέας Σμύρνης, ακόμη αδιευκρίνιστο υπό ακριβώς ποιες συνθήκες, ανατράπηκε στις αρχές της Λιοσίων, στην έξοδο της Εθνικής Οδού.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Τροχαία, στελέχη της οποίας έσπευσαν στην περιοχή.

Ο οδηγός του φορτηγού ευτυχώς βγήκε σώος από το όχημα του, από το οποίο υπήρξε και διαρροή καυσίμων στο οδόστρωμα, καθιστώντας επικίνδυνη την διέλευση άλλων οχημάτων και πεζών από το σημείο.

Τα σκουπίδια που μετέφερε το όχημα χύθηκαν στο οδόστρωμα και πολλά διασκορπίστηκαν, βοηθούντος του ανέμου.

*Τις εικόνες έστειλε αναγνώστης του Ant1news.gr, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με το site: newseditors@antenna.gr

Ειδήσεις σήμερα:

PCR test: πλαφόν στα 47 ευρώ

Κορονοϊός: ρεκόρ με πάνω από 50000 κρούσματα την Τρίτη (εκτιμήσεις)

Οικονόμου για σχολεία: θα ανοίξουν με ασφάλεια