Κόσμος

Ισραήλ: γονείς με παρένθετη μητέρα τα ομόφυλα ζευγάρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νίκη για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ του Ισραήλ, καθώς πλέον μπορούν να αποκτήσουν παιδιά.

Το Ισραήλ ήρε σήμερα τους περιορισμούς που αντιμετώπιζαν τα ομόφυλα ζευγάρια και οι ανύπανδροι άνδρες από το να γίνουν γονείς μέσω παρένθετης μητέρας μέσα στη χώρα, επικυρώνοντας μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τον τερματισμό του μέτρου.

"Είναι μια ιστορική ημέρα για τον αγώνα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στο Ισραήλ", είπε ο υπουργός Υγείας Νιτζάν Χόροβιτς στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ανακοινώνοντας ότι το υπουργείο εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία δίδεται ίση πρόσβαση για όλους στην απόκτηση τέκνου μέσω παρένθετης μητέρας.

Η ισραηλινή κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητούσε επί χρόνια να της επιτραπεί το δικαίωμα στην απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας, κάτι το οποίο είναι προσβάσιμο τόσο στα ετερόφυλα ζευγάρια όσο και στις ανύπανδρες μητέρες.

Τον Ιούλιο το Ανώτατο Δικαστήριο, έπειτα από αίτημα ακτιβιστών των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων, αποφάνθηκε ότι η απαγόρευση στην απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης για τα ζευγάρια του ίδιου φύλου και τους ανύπανδρους άνδρες παραβιάζει τα δικαιώματά τους και πρέπει να αρθεί εντός εξαμήνου.

Οι περιορισμοί ίσχυαν μόνο για την επιλογή της διαδικασίας αυτής μέσα στο Ισραήλ και κάποιοι από εκείνους που επιθυμούσαν την απόκτηση παιδιού με αυτό τον τρόπο επέλεγαν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να το πράξουν.