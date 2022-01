Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Νέα μετάλλαξη “Καμερούν”

Οι πρώτες πληροφορίες και τα σχόλια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού.

Ένας άνδρας που επέστρεψε από το Καμερούν στη Γαλλία έφερε τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού, για την οποία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι δεν αποτελεί απειλή.

Η μετάλλαξη «βρίσκεται στο ραντάρ μας», δήλωσε σύμφωνα με το Bloomberg ο Αμπντί Μαχαμούντ, αξιωματούχος του ΠΟΥ, σε συνέντευξη τύπου στη Γενεύη την Τρίτη. «Ο ιός αυτός είχε πολλές ευκαιρίες να εξαπλωθεί».

Πρόκειται για μετάλλαξη που εντοπίστηκε αρχικά σε δώδεκα ανθρώπους στις νότιες Άλπεις, την ίδια περίοδο που η Όμικρον εντοπίστηκε στη Νότια Αφρική.

Ο πρώτος ασθενής ήταν εμβολιασμένος και μόλις είχε επιστρέψει από το Καμερούν και η παραλλαγή πήρε το όνομα Καμερούν.

Ο ΠΟΥ παρακολουθεί διάφορες μεταλλάξεις και όταν κρίνει ότι κάποια αποτελεί σημαντικό κίνδυνο, την ανακηρύσσει «μετάλλαξη ανησυχίας». Η μετάλλαξη «Καμερούν» βρίσκεται απλά υπό παρακολούθηση.

