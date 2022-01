Κόσμος

Όμικρον – ΗΠΑ: Παγκόσμιο ρεκόρ νέων κρουσμάτων

Διπλάσια είναι τα νέα κρούσματα από την περασμένη εβδομάδα, με την Όμικρον να επικρατεί πλέον ολοκληρωτικά.

Στις ΗΠΑ επιβεβαιώθηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο κρούσματα του νέου κορονοϊού τη Δευτέρα, ο υψηλότερος αριθμός που έχει ανακοινωθεί από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου αφότου εκδηλώθηκε η πανδημία· πρόκειται για σχεδόν τις διπλάσιες σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα, καθώς η εξάπλωση της ιδιαίτερα μολυσματικής παραλλαγής Όμικρον του SARS-CoV-2 κάθε άλλο παρά μοιάζει να επιβραδύνεται – αντίθετα, είναι πλέον κυρίαρχη.

Ο αριθμός των ασθενών με την COVID-19 που χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομεία αυξήθηκε κατά σχεδόν 50% την τελευταία εβδομάδα: πλέον ξεπερνούν τους 100.000, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά τον τελευταίο χρόνο.

Η νέα έξαρση της πανδημίας προκαλεί κύματα ακυρώσεων πτήσεων, παραστάσεων στο Μπρόντγουεϊ κ.ο.κ., ενώ ανατρέπει σε κάποιες περιπτώσεις τα σχέδια για το άνοιγμα των σχολείων μετά τις διακοπές των εορτών. Στο Σικάγο, συνδικαλιστές κάλεσαν τους εκπαιδευτικούς στην τρίτη μεγαλύτερη εκπαιδευτική περιφέρεια της χώρας να μείνουν σπίτι.

Στην κομητεία Λος Άντζελες, ο επικεφαλής του δικαστικού συστήματος, του μεγαλύτερου στη χώρα, διέταξε να αναβληθούν όλες οι ποινικές δίκες για δύο εβδομάδες εξαιτίας του κύματος μολύνσεων.

Σε εθνική κλίμακα, οι ΗΠΑ κατέγραφαν κατά μέσον όρο 486.000 κρούσματα του SARS-CoV-2 την τελευταία εβδομάδα, αριθμό που διπλασιάστηκε μέσα σε επτά ημέρες και δεν χωράει σύγκριση με αυτούς που ανακοινώνουν οι αρχές σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Τα 978.856 κρούσματα που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα συμπεριλαμβάνουν κάποια που δεν ανακοινώθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Μολονότι ο μέσος αριθμός των θανάτων εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 παρέμεινε σχετικά σταθερός τον Δεκέμβριο και τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου –γύρω στους 1.300 την ημέρα, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ρόιτερς– η αύξηση των θανάτων συνήθως ακολουθεί αυτή των κρουσμάτων, των εισαγωγών στα νοσοκομεία και των διασωληνώσεων.

Η Όμικρον επιβεβαιώνεται στην πράξη πως είναι πολύ πιο μεταδοτική από προηγούμενες παραλλαγές: μετατράπηκε αστραπιαία στην κυρίαρχη. Εκτιμάται ότι αποτελούσε το 95,4% των κρουσμάτων την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ομοσπονδιακών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) που δημοσιοποιήθηκαν χθες Τρίτη.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανέφερε χθες πως τα στοιχεία υποδεικνύουν μέχρι τώρα ότι η Όμικρον προκαλεί λιγότερο βαριά μορφή της νόσου. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν πως ο όγκος και μόνο των εισαγωγών στα νοσοκομεία απειλεί να προκαλέσει κορεσμό του συστήματος, ενώ ήδη κάποια ιδρύματα δυσκολεύονταν να αντιμετωπίσουν το κύμα εισαγωγών ανεμβολίαστων ασθενών με την COVID-19.

Ο κυβερνήτης του Μέριλαντ, ο Λάρι Χόγκαν, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Τρίτη κινητοποιώντας 1.000 άνδρες της Εθνοφρουράς για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, καθώς οι εισαγωγές στα νοσοκομεία έσπασαν ρεκόρ και πλέον οι νοσηλευόμενοι είναι πάνω από 3.000, οι πενταπλάσιοι σε σύγκριση με τον αριθμό που καταγραφόταν πριν από επτά εβδομάδες.

«Η αλήθεια είναι ότι οι επόμενες τέσσερις ως έξι εβδομάδες θα είναι η περίοδος που θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη δοκιμασία για εμάς από την εκδήλωση της πανδημίας», προεξόφλησε ο κ. Χόγκαν μιλώντας στον Τύπο. Εξήγησε πως στατιστικές προβολές δείχνουν πως οι ασθενείς με την COVID-19 στα νοσοκομεία μπορεί να ξεπεράσουν τους 5.000.

Το προηγούμενο ρεκόρ ασθενών στα νοσοκομεία (1.952) είχε καταγραφεί στο Μέριλαντ πέρυσι.

Κι άλλες πολιτείες –Ντέλαγουερ, Ιλινόι, Οχάιο, η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον και η περιφέρειά της...– ανακοινώνουν αριθμούς εισαγωγών-ρεκόρ τις τελευταίες ημέρες.

«Ανεπανάληπτη» έξαρση

Στο Κεντάκι, που χθες ανακοίνωσε 6.915 κρούσματα –ρεκόρ–, ο κυβερνήτης Άντι Μπεσίαρ παρότρυνε τους πολίτες να εμβολιαστούν και να φορούν μάσκες.

«Η Όμικρον προκαλεί απότομη έξαρση που είναι ανεπανάληπτη και με αυτόν τον ρυθμό τα νοσοκομεία μας θα γεμίσουν» ασθενείς με την COVID-19, προειδοποίησε μέσω Twitter.

Πάνω από 3.200 σχολεία έκλεισαν τις εγκαταστάσεις τους εξαιτίας μολύνσεων αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Burbio. Όσα παραμένουν ανοικτά αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού εν μέσω γενίκευσης της ανησυχίας.

Μόνο στη Βοστόνη, όπου πάνω από 54.000 μαθητές επέστρεψαν στα θρανία χθες, η διευθύντρια εκπαίδευσης Μπρέντα Κασέλιους δήλωσε στον Τύπο πως 1.000 μέλη του προσωπικού νοσούν – 461 εκπαιδευτικοί και 52 οδηγοί λεωφορείων. Αυτό «κάνει εξαρχής δύσκολη την ημέρα μας», αναγνώρισε.

Πάνω από 325.000 κρούσματα του ιού μεταξύ των παιδιών καταγράφηκαν στις ΗΠΑ την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε την 30ή Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής (American Academy of Pediatrics, AAP) και της Ένωσης Παιδιατρικών Νοσοκομείων· πρόκειται για ρεκόρ και για αριθμό διπλάσιο από αυτόν των δύο προηγούμενων εβδομάδων.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν οριστικοποιεί συμβόλαια για την αγορά 500 εκατομμυρίων γρήγορων τεστ για τον SARS-CoV-2 που σκοπεύει να διανείμει δωρεάν στους Αμερικανούς, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο Λευκός Οίκος. Η πρωτοβουλία αναλήφθηκε για να αντιμετωπιστεί η ανεπάρκεια αυτών των διαγνωστικών εργαλείων, που προκάλεσε τεράστιες ουρές και προβλήματα σε αρκετά αστικά κέντρα των ΗΠΑ.

