Τζόκοβιτς – Εμβόλιο: με “ιατρική εξαίρεση” στο Αυστραλιανό Όπεν

Αντιδράσεις για την εξαίρεση του Τζόκοβιτς που αν και μάλλον ανεμβολίαστος, μπορεί και να πάει και να παίξει στην Αυστραλία.

Ο διευθυντής του Australian Open, Κρεγκ Τάιλι, προέτρεψε τον Νόβακ Τζόκοβιτς να αποκαλύψει τον λόγο της «ιατρικής εξαίρεσης» που θα του επιτρέψει να συμμετάσχει στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, χωρίς ποτέ ο Σέρβος να έχει πει εάν εμβολιάστηκε ή όχι κατά της Covid-19.

«Θα ήταν σίγουρα χρήσιμο αν ο Νόβακ εξηγούσε τους όρους υπό τους οποίους έκανε αίτηση και έλαβε εξαίρεση», είπε ο Τάιλι, επίσης πρόεδρος της ομοσπονδίας τένις της Αυστραλίας (TA), μιλώντας στους δημοσιογράφους.

«Τον ενθαρρύνω να μιλήσει στην κοινότητα γι αυτό. Περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο τα τελευταία δύο χρόνια και θα εκτιμούσα κάποιες απαντήσεις σε αυτό», πρόσθεσε.

Πάντως ο Τάιλι είπε, ωστόσο, ότι το νούμερο 1 στον κόσμο δεν είχε λάβει προνομιακή μεταχείριση για να πάρει αυτήν την εξαίρεση, κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας που εποπτεύεται από τις αυστραλιανές αρχές και αυτές της Πολιτείας της Βικτώριας.

Συνολικά 26 παίκτες ή μέλη του επιτελείου τους, από τους 3.000 περίπου που έκαναν το ταξίδι στην Αυστραλία, ζήτησαν εξαίρεση και μόνο λίγοι από αυτούς έμειναν ικανοποιημένοι, είπε.

«Όποιος πληρούσε τις προϋποθέσεις επιτρεπόταν να μπει. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη εύνοια. Δεν υπήρχε ειδική μεταχείριση στον Νόβακ», επέμεινε ο Τάιλι.

Ήδη νικητής 20 Grand Slam, όπως ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Ράφαελ Ναδάλ, ο Σέρβος Νόβακ Τζόκοβιτς στοχεύει στον 21ο τίτλο ρεκόρ στη Μελβούρνη. Το Australian Open, που ξεκινά στις 17 Ιανουαρίου, είναι το αγαπημένο του τουρνουά. Στη Μελβούρνη ο Σέρβος κέρδισε το πρώτο του Grand Slam (2008) και κανείς δεν έχει κερδίσει εκεί όσο αυτός (εννέα νίκες ).

Για μήνες, ο «Νόλε» είχε αμφισβητήσει τη συμμετοχή του στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, λόγω της υποχρέωσης των παικτών να εμβολιαστούν κατά της Covid-19 για να μπουν στην Αυστραλία και να μπορέσουν να αγωνιστούν στο τουρνουά. Τελικά ανακοίνωσε χθες ότι έλαβε «ιατρική εξαίρεση» που του επέτρεπε να πραγματοποιήσει το ταξίδι.

Η ομοσπονδία της Αυστραλίας επικαλείται το ιατρικό απόρρητο για να μην δικαιολογήσει αυτή την εξαίρεση.

Αυτή η ανακοίνωση ειδικότερα πυροδότησε αρνητικές αντιδράσεις από ορισμένους παίκτες, φιλάθλους και ΜΜΕ, σε μια χώρα όπου τα μέτρα για την καταπολέμηση της Covid-19 ήταν ιδιαίτερα αυστηρά.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχει αναφερθεί ποτέ για το καθεστώς εμβολιασμού του και μίλησε τον Απρίλιο του 2020 κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

