“Το Πρωινό”: Η γνωριμία της Καρολάιν και του Στάθη Παναγιωτόπουλου

Πώς και πότε γνωρίστηκαν. Η παρέα και οι βόλτες με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Τη γνωριμία και την παρέα που έκανε αρχικά η Καρολάιν κι έπειτα και ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο αποκάλυψε η Κέλλυ Χεινοπώρου στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Δίχως να υπάρχει κάτι μεμπτό και υπό το πρίσμα της σύμπτωσης, αποκαλύφθηκε ότι, το σπίτι του Παναγιωτόπουλου στην Αλόννησο είναι σε απόσταση 200-300 μέτρων από αυτό της Καρολάιν, την οποία και γνώριζε από παιδί.

Το 2015 η 15χρονη Καρολάιν είχε παίξει σε παράσταση, πλάνα της οποίας εξασφάλισε η εκπομπή. Ήταν ένα χρόνο πριν γνωρίσει τον πιλότο και τότε ερευνούσε το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την υποκριτική και «ζητούσε συμβουλές από τον Παναγιωτόπουλο».

Όταν η Καρολάιν γνωρίστηκε με τον μέλλοντα σύζυγο και δολοφόνο της, έκαναν παρέα και οι τρεις μαζί, με τον Παναγιωτόπουλο, με τον οποίο είχαν και κοινή αγάπη για τις καταδύσεις.

Είχαν κάνει, μάλιστα καταδύσεις και οι τρεις μαζί.

Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, τέλος, είχε επιβιβαστεί στο ελικόπτερο του Μπάμπη, ο οποίος τον είχε πάει βόλτα.

