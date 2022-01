Life

Στάθης Παναγιωτόπουλος: λυπάμαι και ντρέπομαι, ζητώ συγγνώμη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστήριξε ο παρουσιαστής, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη, μετά την ανάρτηση ροζ βίντεο στο διαδίκτυο. Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί για το κινητό τηλέφωνο στο σπίτι του, που δεν είχε κάρτα sim.

Αποσπάσματα από όσα υποστήριξε ενώπιον των Αρχών ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, μετέφερε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, στην συνέχεια αναφορών πως η ανάρτηση στο διαδίκτυο των ροζ βίντεο, εν αγνοία των ερωτικών συντρόφων του, γινόταν κυρίως για να δει τον αντίκτυπο που θα έχουν και τα… σχόλια που θα κάνουν άλλο χρήστες για το θέαμα που παρακολουθούν.

Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος φέρεται να υποστήριξε ότι πριν από 6-7 χρόνια ανέβασε δύο βίντεο στο διαδίκτυο, έχοντας όμως καλύψει τα πρόσωπα των συντρόφων του.

Ακόμη, όπως είπε, κατέβασε τα πάντα που είχε ανεβάσει στο διαδίκτυο το 2019.

Φέρεται να υποστήριξε «λυπάμαι και ντρέπομαι, ζητώ συγγνώμη, δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου» και ανέφερε ότι επισκέφθηκε ψυχίατρο, που διέγνωσε μια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, ωστόσο δεν έκανε συνεδρίες.

Ακόμη, σημείωσε πως δεν είχε οικονομικό όφελος από την ανάρτηση των ροζ βίντεο στο διαδίκτυο.

Ακόμη, όπως ανέφερε η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του βρέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο του, χωρίς να έχει κάρτα sim, λέγοντας και ποια σενάρια εξετάζουν οι αστυνομικοί σχετικά με το εύρημα αυτό:

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - θάνατος πρόωρου βρέφους: αγωνία για την διασωληνωμένη λεχώνα (βίντεο)

Πέτρος Φιλιππίδης: “Στο σφυρί” τα σπίτια του σε Ψυχικό και Σοφικό (βίντεο)

Τραγωδία στο κυνήγι - Άρτα: έμφραγμα υπέστη ο πατέρας του 16χρονου